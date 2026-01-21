巴奈老公剛上山…她突夢見「家中辦喪事」！棺材內死者身分曝光

記者徐珮華／台北報導

巴奈新專輯《來了》是她多年身歷各種社會爭議與行動間，由外向內探索的反思之作。她幾乎每年都會參與「內本鹿回家」行動，20年間陸續進行家屋重建、其他聚落與家族傳統領域的探勘，近年更嘗試恢復土地耕作與小米種植，找回與祖居地的連結。新歌〈Uninang，平安〉便是獻給此行動所有參與者，並將紀實影音剪輯成MV，讓大眾更能理解其背後精神。

巴奈〈Uninang，平安〉MV，記錄「內本鹿回家」行動畫面。（圖／巴奈提供）

對於巴奈而言，〈Uninang，平安〉是放手也是祝福，「『離開』與『回去』是同義詞，就像因為分別才有重逢。」不分男女老幼，返家隊伍總是背著超過40公斤背包，行走在難測的天候與毀敗的山路間，以一個月的世俗分離，去追尋與自身文化與精神的重聚。歌曲尾聲的「Uninang」是相見無恙的感謝，「Minhumisang」則是對無知未來的祝福。

MV中，巴奈一行人背著登山裝備，走在雜草叢生、沒有道路的深山裡，披荊斬棘匍匐前行，甚至攀爬岩壁左右移動。他們為了尋根、重建祖居並推動自然人文轉型的目標，不畏懼任何困難，分工合作進行食物採集、砍柴、炊煮，彼此照應，烤同一團火、吃同一鍋飯，相知相惜。

巴奈（右）曾夢見棺材中躺著那布（左）的媽媽。（圖／巴奈提供）

巴奈分享歌詞「睡夢中驚醒 毀壞的 很靠近」，是她曾有一年沒有上山，老公那布獨自與族人前往。隊伍出發那晚，巴奈夢見棺材內躺著那布的媽媽，她則在家裡獨自辦喪事，好奇「為什麼兄弟姐妹們都不見了」，打算出門找人，一開門卻被封住。她醒來後非常不安，思考「是不是山上發生什麼事」，於是產生這首歌曲的創作靈感。

去年巴奈背了39公斤的行李上山，這一年她更認真鍛鍊體能，像是慢跑、瑜伽等，希望今年的路途更加安全。她也許願練習「斷捨離」，未來行囊只要15公斤就好，但她笑說：「今年應該還是會猶豫不決，有很多東西想帶，應該還是至少會帶近35公斤的行囊上山。」

