巴奴火鍋新菜「水性楊花」被投訴 店方：這是雲南菜

近日，火鍋品牌巴奴上新一款名為「水性楊花」的菜品，有網友認為該名稱不妥。巴奴方面客服人員5日回應稱，該菜品系雲南的一款海菜花，因名稱歧義已改名。

極目新聞報導，據雲南省文化和旅遊廳此前發布的文章，「水性楊花」是瀘沽湖地區一種獨特的景色：每年時至5月，寧靜的湖裡就會開滿白色半透明的小花，有的漂浮於水面，有的漫浸在水中，花開無聲，落水有痕。它還有個大名叫波葉海菜花，一年中有三分之二的時間都在沉睡，到了5月才悠悠轉醒。

巴奴火鍋客服人員稱，品牌方面近期確實上新了「水性楊花」這款菜品，是一種海菜花，在雲南俗稱水性楊花。因為有顧客提醒稱這一名稱存在歧義，目前品牌方已將其改名為雲南海菜花。

上海一家巴奴火鍋店店員則於5日下午表示，這款新品近一星期內會上新，目前已完成改名。由於是新品，顧客基本都會下單點這款菜。

