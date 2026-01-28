【巴德增強】《聯盟戰棋》釋出 16.4 版本更新：賽特、史詩重抽、猶豫不決削弱
《聯盟戰棋》開發團隊今（29）日在測試服釋出 16.4 版本第二波更新內容，削弱索娜、賽特英雄以及「史詩重抽」、「三三來遲」、「猶豫不決」等增幅裝置，預計在 2 月 4 日正式上線。
《聯盟戰棋》16.4 PBE 測試服版本更新資訊（1/28）
英雄
一費單位
索娜
技能治療量：40 / 50 / 80 ⇒ 30 / 40 / 65
二費單位
巴德
技能傷害：120 / 170 / 240 ⇒ 130 / 185 / 255
三費單位
達瑞斯
流血傷害：15 / 25 / 40 ⇒ 12 / 18 / 30
關
技能傷害：45 / 68 / 105 ⇒ 50 / 75 / 120
次要傷害：20 / 30 / 50 ⇒ 25 / 35 / 60
四費單位
麗珊卓
主要傷害：275 / 415 / 2800 ⇒ 330 / 495 / 2800
安比薩
猛擊對坦克額外傷害：40% ⇒ 40 / 40 / 100%
五費單位
厄薩斯
斬擊傷害（物理）：95 / 200 ⇒ 85 / 180
特性：劍魔滅世
全能吸血轉換物理加成：100% ⇒ 150%
減少魔力值：20 ⇒ 10
賽特
特性：角頭老大
仰臥起坐回復生命值：15% ⇒ 12%
鄂爾
凍骨持續時間：3 ⇒ 5
裝備改動
納什之牙
魔法攻擊：20 ⇒ 18
石像鬼磐核
雙防：25 ⇒ 30
好戰者鎧甲
額外生命：15% ⇒ 18%
聖光裝備
聖光納什之牙
魔法攻擊：40 ⇒ 35
聖光石像鬼磐核
雙防：50 ⇒ 60
聖光好戰者鎧甲
額外生命：33% ⇒ 36%
全新增幅裝置
鋼鐵英雄
獲得三個五費單位。你的非五費單位將會獲得 8% 傷害減免
重製：獲得三個非坦克類型五費單位，當你部署一個五費單位時，你的一至四費單位將會獲得 8% 傷害減免
進入虛空
在戰鬥開始 8 秒後，你的單位將會獲得 5% 額外物理及魔法傷害加成。之後每秒會使這個加成翻倍，最多八倍
重製：獲得一件隨機坦克類型裝備。在戰鬥開始 8 秒後，你的單位將會獲得 5% 額外物理及魔法傷害加成直到戰鬥結束
增幅裝置
史詩重抽
刷新次數：23 ⇒ 18
三三來遲
金錢：8 ⇒ 3
猶豫不決
金錢：8 ⇒ 5
猶豫不決 II
金錢：12 ⇒ 8
四重援軍
金錢：12 ⇒ 5
靈活變通
生命：20 ⇒ 40
貿易核心
刷新次數：10 ⇒ 20
每回合刷新次數：4 ⇒ 2
頂裝
不再立即獲得 1 個英雄複製器。現在會在階段 4-5 和 6-1 獲得英雄複製器。
早期教育、鈍化、進階貸款、化為魔像調整取消
《聯盟戰棋》16.4 PBE 測試服版本第一波更新資訊：
其他人也在看
中市勞工局助青年勇敢追夢、銀髮族再發光 打造全齡就業支持鏈
因應人口結構轉變與勞動市場多元需求，台中市政府以「全齡共創就業新未來」為施政主軸，從青年到中高齡，打造不中斷的就業支持鏈。市府一方面透過「青秀樂台中就業成功」方案與「摘星青年、築夢台中」計畫，協助青年穩定就業、勇敢創業；另一方面也同步建置銀髮人才服務據點，整合中高齡就業資源，讓不同世代都能在職場找到舞台，展現台中兼顧活力與溫度的就業政策成果。勞工局長林淑媛表示，市府推動「青秀樂台中就業成功」方案，依青年需求規劃職涯探索、求職準備及就業媒合三大服務階段，提供職業適性診斷、職場體驗、履歷健診、AI面試官等多元協助；並結合「獎勵青年就業計畫」，提供穩定就業獎勵金最高可達4萬3千元！此外，另推出「職能提升獎勵金」，鼓勵青年於就業一年內持續進修，最高可再領8千元。(見圖)林淑媛局長 ...台灣新生報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
新北市歡慶農民節表揚農友辛 創新體驗經濟帶領農業轉型
新北市農會於今(29)日上午舉行115年農民節慶祝大會，新北市長侯友宜出席感謝農友辛勞付出及貢獻，同時也表揚各區及地區農會共50位優秀農事小組長、農業產銷優良農民及有功人上報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
近全盲小太陽周君憲 樂觀撥弦勇築音樂夢閃耀普仁獎
台南市宅港國小六年級的周君憲面對的挑戰，在生命起跑線上，遠比同齡孩子艱難，他並沒有因為視力與健康的障礙而讓生命受限，而是用音樂為自己開路。獲得靈鷲山普仁獎肯定的他，以樂觀與行動力證明，即使視界模糊，內在的光依然能清楚照亮前方。音符，成了他與世界對話的方式，也讓人看見「普仁小太陽」在逆境中穩定前行的力量。君憲出生於4口之家，7個月大時因腦部手術傷及視神經，導致左眼全盲、右眼視力嚴重退化。然而，命運的考驗並未就此止步，因手術傷及腦下垂體，導致生長激素生長太快，自國小三年級起，必須定期前往醫院接受生長激素治療，所幸在長期努力下，發育逐漸步入正軌，每半年仍須北上至榮總進行腦部核磁共振（MRI）追蹤與各項檢測，長期往返奔波的醫療路途，對原本不寬裕的家庭經濟而言，無疑是沉重的負荷。面對紛至沓來的生命磨難，君憲從未被困境擊倒，反而以開朗樂觀的態度擁抱生活，而音樂正是他生命中最重要的慰藉與力量。在校期間，他多方涉獵，積極參與烏克麗麗、小提琴、直笛與太鼓等音樂社團。他著迷於烏克麗麗清亮溫暖的弦音，時常隨社團深入社區義務演出；在擊鼓的節奏中，能深刻感受生命的律動與能量。除了演奏，對音樂創作也充滿熱情，自學台灣好新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
姚淳耀新戲瘋狂直男發言 戲外為妻買房最浪漫
（中央社記者洪素津台北29日電）演員郭書瑤、姚淳耀在戲劇「何百芮的地獄戀曲」從朋友升格為戀人，劇中中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
強化版「僱用安定措施」 北分署：每月最高補助11500元
為協助因產業景氣波動而實施減班休息的勞工穩定就業，勞動部於114年8月13日公告實施強化版「僱用安定措施」，並考量部分產業仍面臨經營壓力，進一步公告自115年2月1日起延長辦理期間至115年7月31日。勞動力發展署北分署透過「通報預告」、「專人輔導」及「速審速撥」三大服務，協助轄區企業與勞工在減班期間穩定收入、安心就業。強化版「僱用安定措施」係針對因國際經貿情勢變動，經勞雇雙方協議實施減班休息之企業勞工所設計，目的在於減輕減班休息期間薪資落差對勞工生活造成的影響，並協助企業穩定留才。本措施適用於「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」，以及「其他運輸工具及其零件製造業」等9大行業別之受僱勞工。北分署說明，於延長公告期間內，若雇主與勞工協商實施減班休息達30日以上，並向地方勞工主管機關完成列冊通報，勞工即可於實施滿30日之次日起90日內，向分署申請減班休息期間之薪資差額補貼。薪資差額補貼標準依受僱勞工減班休息前1至3個月平均月投保薪資，與減班休息後實際協議薪資之差額的台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
捷克駐台代表出席翠玉白菜歸國媒體見面會 (圖)
故宮人氣國寶「翠玉白菜」遠赴捷克展出順利落幕、平安返台，故宮29日下午特別舉辦媒體見面會，捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）（圖）出席致詞。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
演唱會遇狂粉「整場殺豬叫」 她被吼到左耳失聰崩潰了
不少粉絲參加演唱會時，會大聲為偶像應援，但一名女網友卻因為其他粉絲聲音實在太大，竟因此導致左耳出現異常，去看醫生才驚覺耳朵嚴重受損，未來至少一周會處於短暫失聰的狀態，讓她決定將自身經歷分享到網路上，引起討論。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
研究揭雄性烏賊求偶密技 用人類看不見「偏振光」吸引異性
烏賊在人類肉眼中通常是呈現透明顏色，不過台師大研究員中山新研究發現，雄性烏賊為了求偶，會利用人類看不見的「偏振光」，在透明皮膚上創造各種具炫目效果的圖案吸引雌性烏賊注意，研究成果已刊登於最新一期《美國國家科學院院刊》。公視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
抗老圈又升級了！DARPHIN、蘭蔻、迪奧、海洋拉娜話題新品齊發，直接攻頂「抗老保養天花板」！
DARPHIN深海翡翠蘊活緊塑系列從成分如何被「真正送到需要的位置」開始重寫抗老邏輯！系列導入與麻省理工學院藥物傳輸研究領域合作的超導傳輸科技，透過多階段活性封包、精準滲透與穩定釋放設計，讓配方不再停留於表層吸收，而是依照肌膚內部狀態進行分佈與作用；再搭配品牌專...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
高雄二手機回收品牌，中古機買賣維修首選
高雄二手機回收品牌，中古機買賣維修首選Yahoo特別企劃 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
公館商圈瓦斯外洩！ 泰式餐廳老闆娘「反鎖廁所昏迷」
今天（1／28）北市公館商圈驚傳瓦斯外洩！民眾今天下午發現，北市汀州路三段一間泰式料理餐廳疑似發生瓦斯外洩，消防人員獲報立刻到場檢測，發現可燃性氣體濃度（LEL）達20，並且在廁所內有一名女子昏倒，仍有呼吸心跳，立即將其送醫。太報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
晶圓代工報價沒漲 聯電、世界先進股價跌停
（中央社記者張建中新竹29日電）晶圓代工廠聯電於28日法人說明會中預期，2026年第1季產品平均售價持穩，未能如市場期待調漲售價，引發失望性賣壓出籠，今天股價重挫跌停，連帶影響另一晶圓代工廠世界先進股價同步跌停。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
浩子以英文主持「請世界吃桌」 (圖)
藝人浩子（後）以英文主持節目「請世界吃桌」，為在雪梨歌劇院用英文主持尾牙，浩子每天收工回家後仍挑燈夜戰苦讀英文、勤做筆記。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
口感像椰果！中國養殖場推「蟑螂醬咖啡」
[NOWnews今日新聞]蟑螂咖啡你敢喝嗎？中國一家「美洲家蠊」繁殖場，推出「蟑螂醬咖啡」、「四百次蟑螂脆脆咖啡」，在咖啡中加入剛蛻皮的美洲家蠊，有中媒記者親自嘗試後分享，「蟑螂醬」喝起來像椰果，蟑螂...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發表留言
【緊張囉】實況主羅傑被告「妨礙名譽」！本人無奈表示「明明被噴的都是我」
台灣知名實況主羅傑在昨（28）日實況結束工商環節後正準備開開心心來下棋時，表示媽媽幫他收了一封信，沒想到打開來一看自己卻成為了妨礙名譽的被告人，一頭霧水的他無奈表示「不上報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
師徒願力傳承 卓越醫療守護眾生
台北慈濟醫院腎臟內科團隊，多年下來，學術成果接連獲獎、備受肯定，也因為知道吃素的好，甚至對腎臟相關疾病患者，能產生很大幫助，還把自己從醫，加上茹素多年經驗出版成書。聽聞慈濟醫療體系大放異彩，早上溫...大愛電視 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
損失逾5兆日圓...日本經產省統計電玩、角色週邊盜版災情持續擴大
根據日本經濟產業省近期調查，日本文創產業在 2025 年因盜版造成的損失高達 5.7 兆日圓，較 2022 年調查的 2 兆日圓幾乎成長三倍。《ITMedia》指出，該調查自 2025 年起新增「角色周邊商品」類別，若納入計算，整體損失更達 10.4 兆日圓。udn遊戲角落 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
泰國政黨座談觸台海議題 各黨籲外交審慎與經濟影響
（中央社記者李宗憲曼谷28日專電）泰國2月8日大選進入倒數階段，智庫今天邀請主要政黨代表出席座談，針對各黨外交政策與區域安全挑戰交換意見，各政黨並針對台海情勢升溫對泰國可能帶來的衝擊，以及在中美競逐中的外交政策發表看法。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
泰國大師賽》王柏崴第2局只給中國對手拿6分 晉級男單16強
泰國羽球大師賽今天展開32強賽事，土銀好手王柏崴以21：15、21：6擊敗中國選手董天堯，晉級男單16強。世界排名47的王柏崴去年在高雄大師賽勇奪冠軍，隔週又在紐西蘭進行的北港國際賽封王，他上週有參加印尼大師賽在先通過資格賽考驗，但在16強鏖戰3局被日本好手田中湧士逆轉。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
每2年女性乳房攝影檢查免費 民團籲做1件事
[NOWnews今日新聞]衛生福利部國民健康署自去年起擴大乳癌篩檢政策，提供40至74歲女性每2年一次的免費乳房X光攝影檢查，乳癌病友協會強調，乳癌篩檢最重要的目的在於「早期發現、早期治療」，再次呼籲...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言