【巴德增強】《聯盟戰棋》釋出 16.4 版本更新：賽特、史詩重抽、猶豫不決削弱

《聯盟戰棋》開發團隊今（29）日在測試服釋出 16.4 版本第二波更新內容，削弱索娜、賽特英雄以及「史詩重抽」、「三三來遲」、「猶豫不決」等增幅裝置，預計在 2 月 4 日正式上線。

《聯盟戰棋》16.4 PBE 測試服版本更新資訊（1/28）

英雄

一費單位

索娜



技能治療量：40 / 50 / 80 ⇒ 30 / 40 / 65

二費單位

巴德



技能傷害：120 / 170 / 240 ⇒ 130 / 185 / 255

三費單位

達瑞斯



流血傷害：15 / 25 / 40 ⇒ 12 / 18 / 30

關



技能傷害：45 / 68 / 105 ⇒ 50 / 75 / 120



次要傷害：20 / 30 / 50 ⇒ 25 / 35 / 60

四費單位

麗珊卓



主要傷害：275 / 415 / 2800 ⇒ 330 / 495 / 2800

安比薩



猛擊對坦克額外傷害：40% ⇒ 40 / 40 / 100%

五費單位

厄薩斯



斬擊傷害（物理）：95 / 200 ⇒ 85 / 180

特性：劍魔滅世



全能吸血轉換物理加成：100% ⇒ 150%



減少魔力值：20 ⇒ 10

賽特



特性：角頭老大



仰臥起坐回復生命值：15% ⇒ 12%

鄂爾



凍骨持續時間：3 ⇒ 5

裝備改動

納什之牙



魔法攻擊：20 ⇒ 18

石像鬼磐核



雙防：25 ⇒ 30

好戰者鎧甲



額外生命：15% ⇒ 18%

聖光裝備

聖光納什之牙



魔法攻擊：40 ⇒ 35

聖光石像鬼磐核



雙防：50 ⇒ 60

聖光好戰者鎧甲



額外生命：33% ⇒ 36%

全新增幅裝置

鋼鐵英雄

獲得三個五費單位。你的非五費單位將會獲得 8% 傷害減免

重製：獲得三個非坦克類型五費單位，當你部署一個五費單位時，你的一至四費單位將會獲得 8% 傷害減免

進入虛空

在戰鬥開始 8 秒後，你的單位將會獲得 5% 額外物理及魔法傷害加成。之後每秒會使這個加成翻倍，最多八倍

重製：獲得一件隨機坦克類型裝備。在戰鬥開始 8 秒後，你的單位將會獲得 5% 額外物理及魔法傷害加成直到戰鬥結束

增幅裝置

史詩重抽



刷新次數：23 ⇒ 18

三三來遲



金錢：8 ⇒ 3

猶豫不決



金錢：8 ⇒ 5

猶豫不決 II



金錢：12 ⇒ 8

四重援軍



金錢：12 ⇒ 5

靈活變通



生命：20 ⇒ 40

貿易核心



刷新次數：10 ⇒ 20



每回合刷新次數：4 ⇒ 2

頂裝



不再立即獲得 1 個英雄複製器。現在會在階段 4-5 和 6-1 獲得英雄複製器。

早期教育、鈍化、進階貸款、化為魔像調整取消

《聯盟戰棋》16.4 PBE 測試服版本第一波更新資訊：