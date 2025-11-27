巴拉圭外交部訪台拜會立法院 廖偉翔代表接見盼深雙邊關係 5

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

巴拉圭外交部政務次長貝爾敦（Víctor Alfredo Verdún Bitar）率團訪台，今（27）日上午赴立法院拜會，由「中華民國與巴拉圭國會議員友好協會」會長、國民黨立委廖偉翔代表接見。雙方肯定台巴長達68年的邦誼，並就智慧醫療、科技合作到氣候交流等領域深化合作成果，期盼持續強化國會與行政部門交流，深化雙邊關係。

廖偉翔首先感謝巴拉圭外交部，於立法院副院長江啟臣以及跨黨派立委訪問巴拉圭期間大力協助，代表團與總統佩尼亞（Santiago Peña Palacios）、參議院議長努內斯（Basilio Núñez）、外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez Lezcano）等政要深入交流，行程順利且收獲相當豐富。

廣告 廣告

廖偉翔進一步表示，他目前於第4會期擔任社會福利及衛生環境委員會召集委員，尤其關注醫療、環境、勞動及科技等相關議題，除今年10月兩國簽訂氣候交流協議以外，近幾年推動的「醫療資訊系統合作計畫」，亦使巴拉圭的醫療數位化有顯著進展，是雙方合作的成功典範，期待未來有更多合作具體成果，讓我國與巴拉圭友誼更加堅實。

貝爾敦表示，高度重視兩國68年兄弟情誼，以及肯定中華民國與巴拉圭在科技、智慧醫療、平民住宅以及人才培育等雙邊合作計畫基礎穩固，未來將持續就行政、立法部門深化雙邊關係。

廖偉翔也強調，我國與巴拉圭長年邦交情誼深厚，盼近期的密切交流能夠強化雙方互信，並在既有的基礎上發展更緊密、更多元的合作。

照片來源：廖偉翔辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

黃國昌率團訪日軟釘子吃到飽 鍾佳濱酸：跟柯文哲腳步「合影掛牌」

鄭麗文頻見駐台代表撇紅？ 藍委揭「政論節目播一半關切電話就來」

【文章轉載請註明出處】