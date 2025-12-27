巴拉圭歲末發放 修女親臨傳遞祝福

同樣是溫馨的場景，巴拉圭東方市慈濟志工舉辦歲末祝福，有兩百多位民眾參加。慈濟人長年關懷的老人院，透過修女，特地轉達了爺爺奶奶們想要表達的感恩。

不論是攜家帶眷還是呼朋喚友，巴拉圭東方市的歲末祝福，穆希卡市長蒞臨之外，聖阿古斯汀老人院的莉莉安娜修女，代表長者們說出心境。

聖阿古斯汀老人院 莉莉安娜修女：「僅代表所有爺爺奶奶，和我本人，對慈濟長期，每月不間斷，而且堅定的捐助，致上最深的感恩，也正因為有您們的支持，我們才能接納更多無家可歸的長者，幫助更多處於邊緣與弱勢處境的老人，衷心感謝你們，因為你們的付出，讓這些長輩得以被照顧、被守護。」

福慧紅包以及裝著耶誕麵包、靜思語的禮袋，是慈濟，傳遞平安美滿的祝福。

