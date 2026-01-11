巴拉圭歲末祝福 慈濟學校喜洋洋

在夏天舉辦歲末祝福，這是南半球的景象，每年南半球都在夏季迎接新年的到來。看到南美洲國家，巴拉圭，當地慈濟志工受邀參與慈濟學校的結業典禮之後，就在會所邀請僑界以及當地民眾，參與歲末祝福，分享新年的喜悅，也彼此祝福。

慈濟學校的三位女同學，身穿鮮豔的舞衣，為慈濟巴拉圭聯絡處的歲末祝福，帶來喜慶的氣氛。

小小的會所，滿室溫馨，大藏經影片回顧過去一年的慈善足跡，感恩眾人付出，並祈求來年平安。

每年的這個時刻，也是當地僑界團圓的時分，一支支的竹筒回娘家，凝聚社區善的能量。

而在巴拉圭慈濟學校，志工也受邀參與校方2025學年度的結業典禮，典禮中表揚了多位表現優異的學生，志工也代表上人，送給幾位畢業生們愛的勉勵，期待邁向人生另一階段的他們，繼續保有赤子之心，未來也能對社會做出貢獻。

