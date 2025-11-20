巴拉圭省長貝雷拉夫婦訪臺 盼深化雙方友好互動





巴拉圭伊泰布 (Itapúa) 省省長哈維爾．貝雷拉 (Javier Pereira) 及夫人昨日參訪臺南沙崙智慧綠能科學城，了解臺南市在智慧綠能科技及永續AI發展的最新成果。雙方並就能源轉型、城市智慧治理與永續發展等議題進行深入交流。

市長黃偉哲表示，臺南長期致力推動AI科技產業及智慧城市建設，期盼未來能持續深化我國與巴拉圭的友好互動，促進雙方在城市AI治理、智慧綠能發展及永續轉型等領域的合作。此次參訪不僅展現臺南在智慧綠能與科技領域的發展實力，也以具體行動落實城市的淨零轉型與國際責任。

伊泰布省位於巴拉圭南部，鄰近阿根廷，是該國工商與能源發展的重鎮，境內擁有全國第二大水力發電廠Yacyretá。省長貝雷拉自2023年上任以來，施政重點聚焦醫療衛生、教育、交通建設及綠電發展，與臺南市推動能源轉型與智慧城市建設的理念高度契合。

市府經發局長張婷媛指出，資訊通訊與高階半導體產業是推動臺南經濟成長的重要動力，涵蓋積體電路、光電科技、精密機械及電腦通訊產品。高科技產業的發展必須同時具備土地、綠電與水等基礎條件，才能呼應全球淨零轉型的趨勢。市府正以「北中南三條軸線」打造「金三角」產業聚落，串聯南科的高科技製造、沙崙的智慧綠能應用，以及柳營園區的智慧機器人產業，形塑「智慧機器人製造核心區」的新產業格局。

沙崙AI專區辦公室表示，貝雷拉省長夫婦此次參訪行程，深入了解沙崙生態科學城的發展方向。園區以「淨零」為願景，推動低碳智慧城市、淨零建築與循環住宅，並積極培育綠領人才，致力打造推動能源轉型與科技創新的示範基地，展現臺南在智慧綠能與永續發展上的實力與決心。

