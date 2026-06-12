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即時中心／顏一軒報導

2026 FIFA世界盃開踢，外交部長林佳龍今（12）日透過社群貼文指出，很高興看見台灣友邦巴拉圭與海地站上全球矚目的足球殿堂；他也提到，運動讓世界相連，也讓友誼跨越國界，邀請國人朋友這個週末一起關注友邦賽事，為巴拉圭、海地加油。





林佳龍表示，這次巴拉圭睽違16年重返世界盃舞台，海地則相隔52年再度闖進會內賽，兩國一路走來都寫下精彩故事。巴拉圭與海地都是台灣的重要友邦，能在全球矚目的世界盃舞台上展現實力，令人感到高興與祝福。

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快新聞／巴拉圭睽違16年、海地相隔52年再闖世界盃 林佳龍邀全民應援友邦

林佳龍祝福所有球隊踢出精彩好球。（合成圖／翻攝自林佳龍臉書）

林佳龍：祝福所有球隊踢出精彩好球

林佳龍說，相信許多球迷朋友也早已記下賽程，準備為自己支持的球隊應援。他也祝福所有球隊都能踢出精彩好球，讓大家一起享受世界盃的熱情。

他並強調，世界盃不只是體育盛事，也是各國人民交流與彼此支持的重要時刻。台灣也將持續珍惜與友邦的情誼，透過運動與各項交流，讓友誼跨越國界、持續深化。

13日9時巴拉圭對戰美國、14日9時海地首戰蘇格蘭

台灣在南美洲的友邦巴拉圭將在台灣時間明（13）日上午9時對戰美國；中美洲友邦海地將在台灣時間14日上午9時首戰蘇格蘭。







原文出處：快新聞／巴拉圭睽違16年、海地相隔52年再闖世界盃 林佳龍邀全民應援友邦

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