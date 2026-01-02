巴拉圭老人院發放 十多年關懷如老友

慈濟巴拉圭東方市聯絡處的志工們，每三個月都會前往老人院陪伴長者，也送些生活用品前往。與「聖阿古斯汀」老人院的因緣，從2010年就開始了，16年時間長河，溫情不減，更多的是期待，這分愛會一直延續。

送禮送在需要上。每三個月要前往「聖阿古斯汀老人院」之前，慈濟志工都會事先請問修女，院內欠缺什麼。這次，掃把、清潔用品、醫療相關用品、以及成人紙尿布之外，點心與水果，也是必備。

聖阿古斯汀老人院 瑪利亞修女：「代表管理這家養老院的修女們，院方也要向各位表達深深的感謝。」

童心未泯的志工，手語歌一跳，老人家的心情隨之放鬆，玩起氣球傳遞遊戲，就算動作不像年輕時那樣靈活，但也充滿了愉悅與興奮。年輕女孩穿上巴拉圭傳統舞衣、在強烈的節奏感中，展演藝術。

志工 塔瑪拉：「我真的非常的開心，這是我第二次跟慈濟基金會，來到這個地方，每一次來到這裡，心中都充滿喜悅，看到爺爺奶奶們慈祥的笑容，一切都特別值得 特別感動。」

長者 Fernandez：「今天的活動就像是耶誕節氣氛，我們迎接新年的到來，祝福大家都有和平的一年。」

珍貴的祝福，就是互相說聲，下次再見。

