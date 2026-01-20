巴拉圭衛生部長芭蘭26日訪台 外交部：深化兩國邦誼與醫衛交流

外交部今天(20日)宣布南美洲友邦巴拉圭衛生部長芭蘭(María Teresa Barán)將於26日訪台，拜會外交部、國合會、衛福部及多個醫療院所跟醫學中心，此舉將有助於深化兩國醫衛交流與互動情誼。

外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長盧朝睿今天在例行記者會上指出，我國友邦巴拉圭衛生部長芭蘭自2023年接任衛生部長後，已連續多年在世界衛生組織(WHO)執委會、世界衛生大會(WHA)以及泛美衛生組織等國際場域為我國執言，支持我國參與國際組織推案不遺餘力。芭蘭將在下星期訪台，雙方將針對醫衛等領域進行交流。盧朝睿說：『(原音)我們友邦巴拉圭的衛福部長芭蘭將在下週1月26日訪台，實地瞭解我國在疾病防治的管控技術、醫療智慧及高齡照護等領域的發展現況，一定有助於深化兩國醫衛交流與互動情誼。』

至於宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉(Nasry Asfura)在競選期間曾提出與台灣恢復邦交的政見，媒體詢問我國有無可能派員出席阿斯夫拉就職典禮或爭取出席機會，盧朝睿表示，宏都拉斯目前跟我國沒有邦交，所以到目前為止尚未收到宏方的邀請。

盧朝睿表示，只要是任何有助於台灣增加對國際社會的貢獻、提升我國國際地位並且能夠拓展我國國際空間的機會，外交部都會認真看待、全力以赴；也會秉持一貫坦誠開放的態度，以不預設任何前提的方式，和包括宏都拉斯在內的世界各國展開積極交往。