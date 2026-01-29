巴拉圭衛福部長訪台！林佳龍：持續醫療合作

▲來自南美洲友邦巴拉圭的衛生部長芭蘭（María Teresa Barán）應外交部長林佳龍邀請，已經抵達台灣展開訪問。（圖／取自林佳龍臉書）

[NOWnews今日新聞] 外交部長林佳龍27日於外交部設宴款待巴拉圭衛福部長芭蘭（María Teresa Barán），就台巴智慧醫療合作成果與未來深化方向進行交流。衛福部次長林靜儀、宏碁智醫、明基醫材、國泰醫院等與巴拉圭長期合作夥伴也一同出席。林佳龍期待透過輸出台灣的產業優勢，攜手提升友邦人民健康福祉，也讓台巴邦誼的成果真正落實在每一位巴拉圭人民的生活之中。

林佳龍表示，距離芭蘭部長上一次來台已是9年前。而林佳龍去 (2025) 年訪問巴拉圭期間，在芭蘭部長陪同下，特別前往「巴拉圭呼吸疾病及環境醫院」，實地視察台灣協助建置的醫療資訊系統（HIS）。當場林佳龍就邀請芭蘭再度訪台，芭蘭也爽快答應，讓這次交流得以成行。

林佳龍指出，台灣的資通訊產業與醫療水準名列世界前茅，也讓台灣在智慧醫療領域擁有強大的國際競爭力。因此，外交部也將「智慧醫療與健康產業」列入榮邦八大旗艦計畫之一，期待透過輸出台灣的產業優勢，攜手提升友邦人民健康福祉。林佳龍透露，訪台期間芭蘭部長也將走訪台大醫院、新竹生醫園區等地，親自感受醫衛產業的實力，期待為雙方下一階段的合作帶來更多啟發。

林佳龍特別感謝芭蘭部長長期積極推動台巴醫療合作，從HIS到亞松森醫院的建置案，都凝聚了雙方共同的心力。芭蘭並連續多年在世界衛生大會 (WHA) 為台灣仗義執言，讓世界聽見台灣的心聲。於會晤期間，芭蘭部長也強調，台灣擁有巨大的能量可以貢獻世界，她將永遠與台灣站在一起，持續為台灣發聲。

林佳龍提到，總統賴清德具醫師背景，特別關心友邦人民的醫療衛生福祉。目前巴拉圭的醫療資訊系統已達77%覆蓋率，涵蓋全國1188間醫療院所。芭蘭部長亦高度肯定這套系統，認為系統不僅以數位化提升醫療品質，更帶動巴國整體衛生體系的改革。兩人也期待繼續攜手努力，朝向貝尼亞總統提出的「100%覆蓋率」目標邁進。

「健康是每個人最基本的權利，也是全人類共同的普世價值」，林佳龍期許台巴兩國持續透過醫療合作，提升巴拉圭人民的健康福祉，也讓台巴邦誼的成果，真正落實在每一位巴國人民的生活之中。

