巴拿馬判長和港口合約違憲 加劇美中西半球競爭

（中央社台北31日電）巴拿馬最高法院裁定香港長和集團旗下子公司營運巴拿馬運河兩港口的合約違憲，華爾街日報報導，長和不能提出上訴，巴拿馬政府已擬定港口營運過渡方案，並指裁決會加劇美中在西半球的競爭。

巴拿馬最高法院日前裁定香港長和集團旗下子公司巴拿馬港口公司（PPC）營運巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）的合約無效，裁定合約違憲。

PPC在1997年1月取得巴拿馬政府批准，特許經營巴爾博亞港和克里斯托巴港各25年。PPC於2021年依照「自動續約條款」，又取得25年特許經營權。

全球最少有5%的海上貿易會使用巴拿馬運河，美國及中國是主要的使用者。美國總統川普曾誓言要奪回巴拿馬運河的控制權。

路透社今天報導，根據巴拿馬電視台TVN的報導及一名法庭官員的確認，法院認為PPC持有巴拿馬運河港口營運合約並不符合公眾利益。

法院認為該合約違憲。該合約賦予PPC獨家特權和稅收豁免，合約又缺乏環境影響評估，並規定巴國政府在給予其他特許經營權之前必須獲得PPC的批准。

華爾街日報30日報導，長和不能向巴拿馬最高法院提出上訴，但可以要求澄清一些事實，這可能推遲正式終止營運港口合約的時間。

負責監管碼頭的巴拿馬運河管理局30日表示，已實施過渡方案，確保該兩個港口持續運作。當PPC的合約被正式撤銷，管理局將聘請馬士基集團（Maersk）旗下的APM Terminals暫時管理港口，之後再公開招標。

報導形容，巴拿馬最高法院的裁決對全球航運及地緣政治帶來漣漪效應，導致香港長和擬定的港口業務交易更複雜，並加劇美中在西半球的競爭。

報導表示，法院的裁決迫使長和撤出這兩個擁有戰略重要位置的港口，也打擊了中國在該地區的影響力，並向其他國家暗示在川普執政期間，可能要重新審視與中國的關係。

報導表示，中國近年成為很多拉美國家的最大貿易夥伴，也是相關國家基礎建設的資金來源，但現在中國的投資面臨更大的政府及安全審查。

報導指出，裁決對川普來說是一個象徵性的勝利，川普經常向盟友及夥伴強調要遏制中國在關鍵基礎設施的影響力。裁決顯示在美國施壓下，一些小國如何驅逐被視為受中國政府影響的企業。

華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies，FDD）中國高級研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，中國仍然有強的動機將此次事件視為戰略測試，並表明當與中國相關的利益成為攻擊目標時，中國會捍衛這些利益。（編輯：陳鎧妤）1150131