巴拿馬反中! 深夜悍然拆除華人抵巴紀念碑 中國怒了 要求究責並復原

巴拿馬怪手深夜拆除華人抵巴150周年紀念碑。 圖 : 翻攝自郭篤為X

[Newtalk新聞] 當地時間 27 日深夜，阿賴漢市政府在未作任何事前通知、也未事先與華人社團進行任何溝通的情況下，悍然拆除了位於美洲大橋觀景台的、銘記華人對巴百年貢獻和象徵中巴人民友誼的中巴公園及華人抵巴 150 周年紀念碑。

中國方面宣稱，此舉不僅粗暴踐踏了巴拿馬 30 萬華僑華人同胞的集體感情，也嚴重傷害了中國人民對巴拿馬人民的友好情誼。中國駐巴拿馬大使館對此表示極度震驚、強烈憤慨和堅決反對。

171 年前，大量華人遠渡重洋來到巴拿馬，參與兩洋鐵路的建設，他們中不少人的屍骨埋在運河沿岸。為肯定華人對巴拿馬的貢獻，巴國政府於 2004 年宣佈每年 3 月 30 日為「華人日」，充分體現了巴拿馬的開放、多元。同年，經過華人社團籌集資金，並在中國政府的資助下，中巴公園和華人抵巴 150 周年紀念碑得以落成。

華人抵巴150周年紀念碑拆除現場。 圖 : 翻攝自觀察者網

在當地市政府表達出想要拆除紀念碑的想法後，華人社團於 2024 年即開始同阿賴漢市政府多次溝通，中國駐巴使館也直接向阿賴漢市政府表達了願為公園翻修提供支援的善意，同樣被置若罔聞。

在公園和紀念碑遭到拆除後，中國駐巴使館強烈抗議，並提出要求：

一、對拆除事件進行徹查，嚴肅懲戒違法違規、破壞巴拿馬歷史文化和社會團結穩定的行為。

二、同華人社團充分協商，在原址修復中巴公園和華人紀念碑。

中方呼籲廣大巴拿馬華人依據巴法律規定和文化風俗，理性捍衛自身合法合理權益。

華人抵巴拿馬150周年紀念碑被阿賴漢市政府拆除前的原貌。 圖 : 翻攝自中新網