巴拿馬國會議員到台南 首站參訪沙崙智慧綠能科學城

巴拿馬共和國跨黨派國會議員訪問團28日來到台南，第一站即選擇具有國家級科技能量的「沙崙智慧綠能科學城」，深入了解臺灣在綠色能源、智慧科技與永續城市上的最新發展。此行由「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席柯恩（Manuel Cohen Salerno）與德格拉西亞（Ronald Ameth De Gracia Moreno）帶隊，成員涵蓋多個巴拿馬主要政黨，展現跨黨派對臺灣科技及永續發展的高度重視。

廣告 廣告

台南市長黃偉哲表示，台南自古就是臺灣最早接軌世界的城市，兼具文化底藴與科技動能，更將聯合國永續發展目標(SDGs)作為城市治理的核心方向。此次與巴拿馬國會議員的交流，不僅象徵雙邊深厚友誼，也開啟未來在綠能產業、智慧科技與城市治理上的更多合作可能。「淨零永續、智慧共榮」是台南與世界共同的語言，而沙崙科學城正是台南向國際展示最新成果的最佳窗口。

圖說：巴拿馬國會議員品嘗珍珠奶茶。(圖片來源/台南市政府提供)

經發局長張婷媛指出，沙崙智慧綠能科學城已形成南台灣高科技S廊帶的關鍵支點，結合首座AI產業專區、大南方新矽谷等政策動能，吸引國內外團隊進駐。科學城從綠能科技、AI智慧應用到醫療科技，均以台南作為示範場域進行實際落地驗證，並導入市民生活中，朝向智慧城市與永續治理邁進。這也讓台南成為國際城市交流的重要合作夥伴。

訪問團此行實地參訪綠能示範基地及台糖智慧綠能循環住宅園區，了解如何將節能技術、循環經濟與居住品質結合，打造兼具舒適與永續的生活環境。訪賓對臺灣綠能技術、創新研發能量均表達高度肯定，也對台南推動的城市永續策略留下深刻印象。 圖說：台巴雙方互贈禮物。(圖片來源/台南市政府提供)

台南市政府表示，未來將持續以科技為橋梁、以永續為共同語言，深化與國際城市與國會團體的交流合作，讓「台南經驗」走向世界，也讓「臺灣驚艷」成為連結全球的新動能。

更多品觀點報導

中鋼10月税前淨損降為3.07億 俄烏停戰顯露重建需求商機

10大傷腎食物名單曝！第一名是珍奶、拉麵排第二

