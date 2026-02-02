巴拿馬國會議員團訪台 外交部：探尋合作新面向

中美洲國家巴拿馬跨黨派國會議員組團來台訪問，外交部今天(2日)表示誠摯歡迎。訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、接受外交部長林佳龍款宴，拜會立法院、陸委會等部會並前往竹科、高雄港等地參訪，實地了解台灣民主多元社會、政經發展現況，以及高科技產業在全球非紅供應鏈扮演的關鍵角色，持續探尋促進雙方交流合作的新面向。

外交部指出，這次是巴拿馬國會連續兩年有跨黨派國會議員組團訪台，經由國會交流強化兩國互動，持續為雙方未來朝向務實及開放態度，尋求互惠共榮的合作機會奠定基礎。

外交部表示，巴拿馬與台灣分別是美洲及亞太地區重要航運樞紐，兩國經貿連結緊密，去年已成為巴拿馬出口商品僅次於美國的第二大出口目的國，未來商機無限。