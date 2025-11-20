巴拿馬國會議員規劃訪台灣 與中國掀外交齟齬

（中央社巴拿馬市19日綜合外電報導）巴拿馬國會有些議員計劃前往台灣訪問，引發與中國之間最新一波外交摩擦。巴拿馬正試圖在中國和美國複雜的政治局勢之間尋求應對之道。

美聯社報導，巴拿馬外交部和美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）今天針對中國駐巴拿馬外交人員要求國會議員取消訪台一事予以批評，外交部更指控中國大使館「干預」巴拿馬內部事務。

巴拿馬外交部今天在聲明中指出，「作為主權國家，不接受任何限制，也不接受企圖影響轄下合法決策的壓力」。

聲明內容雖未點名中國，但巴拿馬數一數二大報「新聞報」（La Prensa）昨天報導，中國大使館對10名國會議員提出立即取消行程的要求，因這項行程「嚴重違反一個中國原則」，構成「對中國內政的干涉」。

卡布瑞拉今天針對這起爭議表示，中國大使館「不應該介入這些事務」。

針對美聯社提問，中國大使館引述「新聞報」報導作為回應。

規劃本週稍晚啟程訪台的部分議員為他們的決定辯護。有人表示，訪台將可汲取有助於巴拿馬現代化的經驗和模式，也有人強調藉此尋求投資與合作機會。

這起風波源自巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）一週前表示，計劃中的國會議員訪台行程並未獲得政府核准，他同時提醒議員外交事務屬於行政部門職權範圍。

中國近期捲入與日本的爭端。日本新任首相高市早苗7日表示，若中國對台灣進行海上封鎖或採取其他行動，可能成為日本採取軍事行動的依據。這番言論隨即招致中國警告不得干涉台灣事務。

美國總統川普政府今年在此一議題上發揮影響力，指控中國可能影響具有戰略意義的巴拿馬運河（Panama Canal）營運，因為一家香港企業集團持有該運河兩端港口的長期經營權。不過運河管理局和巴拿馬政府均否認中國對運河營運有影響力。

巴拿馬於2017年與台灣斷交，轉而與中國建立外交關係。穆里諾曾感嘆巴拿馬已被捲入美中緊張局勢之中。（編譯：何宏儒）1141120