巴拿馬拆除「中巴友誼」牌坊 中國官方氣噗噗

巴拿馬運河入口處有一座象徵「中巴友誼」紀念牌坊，當地阿賴漢（Arraiján）市政府27日深夜下令拆除，對此，中國駐巴拿馬大使館今（29）表示，極度震驚、強烈憤慨和堅決反對。不過，中國網友們卻不領情，嘲諷中國官方「只會譴責」、「除了譴責還會幹什麼？」





綜合國際媒體報導，被拆除的建築是一座黃瓦紅柱的中式牌坊，坐落於美洲大橋觀景台上。當地阿賴漢（Arraiján）市政府表示，因該牌坊出現結構性損壞，存在「安全風險」，因此決定拆除。



針對拆除一事，中國駐巴拿馬大使館發聲明痛批，阿賴漢市政府未事前通知、也未事先與華人社團溝通，不顧現場華僑華人代表反對，就強行拆除位於美洲大橋觀景台的、銘記華人對巴百年貢獻和象徵中巴人民友誼的中巴公園及華人抵巴150周年紀念碑。中國官方認為，此舉不僅粗暴踐踏巴拿馬30萬華僑華人同胞的集體感情，也嚴重傷害了中國人民對巴拿馬人民的友好情誼。



中方還提出2點訴求，一是要求徹查該事件並嚴懲本次行為；再者，讓當地政府應和華人社團協商，在原址修復中巴公園牌坊。



中國駐巴拿馬大使徐學淵則表示，對兩國友誼遭受衝擊表達「深切痛心」，還稱「歷史將記住這一刻」。巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）也公開譴責這一決定，稱拆除行為是「毫無正當理由的野蠻行徑」，並已稱要對該事件調查。



對此，中國網友紛紛諷刺中國「有影響力沒威懾力」，儘管有小粉紅叫囂要打一仗「讓國際看看實力」，但馬上被其他人潑冷水搞不好一打就「露餡」了。





