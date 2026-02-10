巴拿馬撤銷長江和記港口合約！學者籲延後川普訪華、祭嚴厲制裁

巴拿馬上個月取消了香港企業「長江和記實業有限公司」對巴拿馬運河（Panama Canal）相關港口的控制權。（圖／達志／美聯社）

中國中央民族大學（MUC）法學院副院長、中央社會主義學院統一戰線高端智庫駐站研究員田飛龍指出，中國應考慮延後美國總統川普（Donald Trump）的訪華行程，並對巴拿馬施以「嚴厲」懲罰。此前，巴拿馬取消了1家香港企業集團對巴拿馬運河（Panama Canal）相關港口的控制權。

據《南華早報》報導，田飛龍指出，北京還應對美國在該拉丁美洲國家的「代理人」施加「制度性」懲罰，並對相關美方主體實施次級制裁。他在上海新聞網站《觀察者網》（Guancha.cn）發表文章稱，川普政府藉由「擠壓」中國在拉丁美洲的空間，「正努力為美國領導人今年訪華行程爭取有利籌碼。」

廣告 廣告

上月，巴拿馬最高法院宣布，香港企業「長江和記實業有限公司」（CK Hutchison Holdings）旗下子公司持有、負責經營巴拿馬運河2端港口的合約無效。

此前，川普曾多次表示，美國必須重新取得對這條水道的控制權，聲稱該運河「由中國運營」。川普政府近期公布的國家安全戰略亦明確指出，白宮希望將「對手」排除在巴拿馬運河及格陵蘭（Greenland）等關鍵戰略區域之外。

田飛龍形容，美國是巴拿馬法院裁決背後的主要操縱者，並呼籲北京在華盛頓「要求中國幫忙」的領域施壓，例如貿易、大宗商品、科技及全球事務。他表示：「我們甚至可以考慮推遲川普總統的訪華安排，並重新審視中美貿易合作的共識與執行機制。」

他還主張，中國應以真正「對等」的方式，對美國企業與個人考慮實施次級制裁，「中國可以調查並制裁任何協助美國侵害中國海外利益的實體，確保這些主體不會從巴拿馬運河事件等地緣政治事件中非法獲利。」他補充，美國在巴拿馬的「代理人及其利益集團」必須「付出足夠高昂代價」，以震懾「潛在的模仿者」。

田飛龍認為，巴拿馬法院的決定反映了美國的「地緣政治脅迫」，「拉丁美洲國家與全球都在密切關注中國的反應與對策。若中國在這場於巴拿馬展開的地緣政治衝突與法律戰中『失利』，將不可避免地對中國的投資地位、海外利益、國家尊嚴，以及『一帶一路』倡議（Belt and Road Initiative）在拉丁美洲乃至全球的系統性戰略布局造成重大影響。」

他進一步表示：「巴拿馬如今走上前線，將自身政治與經濟國家利益押注於與中國的激烈對抗，反映出中美新冷戰升級與戰略競爭加劇。」田飛龍亦呼籲採取「嚴厲反制與懲罰」，稱巴拿馬應「付出沉重代價，並看到其內部派系彼此鬥爭。」

據報導，中國已要求國有企業暫停與巴拿馬洽談新項目。田飛龍表示，此舉「在國際法下屬於正當行為」，亦符合中國的反外國制裁法，「後續步驟可包括對巴拿馬機構、企業與個人進一步制裁與懲罰，透過制度性制裁壓力在全球施行，同時結合非正式的雙邊與多邊影響力。」

上週，巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）回應中國批評時表示：「巴拿馬是1個有尊嚴的國家，不會允許自己受到地球上任何國家的威脅。」在巴拿馬最高法院裁決後，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上月表示，華府被此裁定「鼓舞」。

同樣在上週，川普與中國國家主席習近平通話，隨後在社群媒體發文稱，雙方討論了「我將於4月訪問中國的行程（我非常期待！）」。川普近日亦告訴《美國國家廣播公司》（NBC），習近平將於今年稍晚訪問美國，並表示：「他會來白宮，是的，大約在年底。」

田飛龍指責川普政府試圖啟動1場新冷戰，並稱其透過在貿易、科技與金融等領域對抗中國，以在美國期中選舉前爭取政治分數。然而，他也表示，巴拿馬事件讓他「更加確信」川普是推動「東升西降」世界歷史趨勢的「主要動力」。

他同時呼籲北京中央政府與香港特區政府，為長江和記實業挑戰巴拿馬法院裁決提供「強有力的政治、法律與技術支持。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

目睹「鍵盤盲打」00後驚呼太厲害！Y世代感嘆：職場上扶老攜幼

冬奧寫歷史！台美混血「滑雪正妹」喊：台灣讓我感到驕傲

李千娜《世紀血案》風波延燒 文總證實《WE ARE 我們的除夕夜》演出畫面全數刪除