巴拿馬撤長和港口經營權 北京出手！企業談判喊卡、強化海關檢查

控制船隻進出巴拿馬運河的巴爾博亞港。路透社



香港長和集團在巴拿馬運河兩端港口的特許經營權遭判違憲撤銷，中國港澳辦警告巴拿馬「必將付出沉重代價」後，今日（2/5）傳出中國政府已祭出多項報復手段，除要求國有企業暫停與巴國的新計畫談判，海關亦正強化對其進口商品的檢查。

彭博（Bloomberg News）引述知情人士透露，中國國有企業暫停談判，可能使數十億美元的潛在投資泡湯，正在進行的計畫也可能受到影響，但目前北京當局尚未下達最終指示。

知情人士補充說，北京當局已要求航運公司考慮將貨物改道經由其他港口運輸，但前提是不會產生顯著的額外成本。同時，中國海關正在加強對香蕉、咖啡等巴拿馬進口商品的檢查。

中國國務院國有資產監督管理委員會（國資委）與海關總署均未回應彭博提出的評論請求。香港長江和記實業有限公司（長和集團）亦未立即回覆。

巴拿馬最高法院上週做出裁決，指長和集團旗下「巴拿馬港口公司」（PPC）和政府間的特許合約，所依據的法律和稅務豁免等行為違憲，並在隔日將巴拿馬運河兩端港口暫由丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）集團接手，為長和集團的港口出售案蒙上陰影。

這項裁決有助於美國總統川普（Donald Trump）遏制中國對美洲戰略基礎設施影響力的行動。作為僅次於美國的巴拿馬運河第二大使用國，中國港澳辦3日晚間發表文章，警告巴拿馬「如果一意孤行、執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價！」

報導指出，中國此次的報復行動，與去年長和集團宣布出售包含巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）等全球港口資產時採取的措施如出一轍。當時北京方面曾要求國有企業暫停與長和集團創辦人李嘉誠及其家族相關企業的合作。

然而，美國作為巴拿馬的最大貿易夥伴和投資方，中國當前的反制措施能否對巴拿馬造成重大打擊仍有待觀察。巴拿馬農產品僅佔其對中國出口總額的一小部分，而繞開巴拿馬運河運輸貨物在多數情況下勢必會增加成本並導致延誤。

與此同時，自1997年起營運兩座巴拿馬碼頭的長和集團，目前正在透過國際仲裁，尋求對巴拿馬最高法院違憲裁決的損害賠償。

