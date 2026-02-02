巴拿馬最高法院撤銷長江和記港口合約 運河港區經營權前景生變

根據英國航運相關網站表示，巴拿馬最高法院近日裁定，撤銷香港長江和記實業旗下子公司巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）所持有的關鍵港口特許合約，使巴拿馬運河（Panama Canal）兩端貨櫃碼頭未來經營權出現不確定性，並可能衝擊長和集團既有港口出售計畫。

PPC自上世紀九○年代起，依合約負責營運位於巴拿馬運河太平洋端的巴爾博亞港（Port of Balboa），及大西洋端的克里斯托瓦爾港（Port of Cristobal），相關業務獨立於運河本身航道管理外。此次判決認定，支撐該特許合約的相關法律與行政行為違憲，正式宣告合約無效。

分析師認為，這項裁決恐打亂長江和記實業規劃中的港口出售案。該集團原擬以約二百三十億美元出售全球多座港口資產，其中包括巴拿馬兩座關鍵碼頭，潛在買家為由貝萊德（Black Rock）與地中海航運公司（MSC）所主導的財團。

此一判決也被視為美、中在全球貿易航線影響力角力下的重要發展。美國總統川普之前多次表態，主張削弱中國在巴拿馬運河影響力。該運河承載全球約五％海運貿易量，被視為具高度戰略意義航道。美國國務卿盧比歐對法院裁決表示肯定，強調運河及其港口對國家安全與全球經濟的重要性。

PPC發表聲明指出，公司尚未正式接獲法院通知，並認為裁決缺乏法律基礎，恐危及仰賴港口營運的巴拿馬家庭生計與國內法治穩定。PPC並表示，近三十年來已在當地港口投資約十八億美元於基礎設施與科技，不排除啟動國內及國際法律程序。

中國外交部亦回應，將採取必要措施維護中國企業合法權益。香港則強調，反對任何外國政府以不合理手段損害香港企業正當商業利益。

為確保港口運作不中斷，馬士基集團旗下的APM碼頭巴拿馬公司（APM Terminals Panama）表示，願意暫時接手巴爾博亞港與克里斯托瓦爾港營運。巴拿馬總統穆里諾則指出，已指示海事主管機關與PPC立即協調後續措施，確保港口正常運作不受影響。

分析師表示，最高法院裁決可能迫使巴拿馬重新建構港口經營法律架構，甚至重新招標相關碼頭。在巴拿馬作為重要轉運樞紐角色下，維持港口營運穩定，仍是全球航商高度關切的核心議題。