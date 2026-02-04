巴拿馬最高法院撤銷長江和記2港口合約 中國警告將付沉重代價

港澳辦3日抨擊巴拿馬最高法院撤銷長江和記實業在巴拿馬兩處港口的合約。圖為2025年9月20日，由長江和記實業子公司「巴拿馬港口公司」營運的巴拿馬運河巴爾博亞港。（資料照片／美聯社）



在巴拿馬最高法院裁定香港長江和記實業運營巴拿馬運河兩個港口的合約無效後，中國國務院港澳事務辦公室3日抨擊該法院「罔顧事實、背信棄義」，若巴拿馬當局「一意孤行」，那就「必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。

長江和記被撤合約 可能造成什麼影響？

綜合路透社等外媒報導，上週巴拿馬最高法院裁決撤銷了一項關鍵合約，該合約自1990年代以來一直由長江和記實業旗下子公司「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company）持有，負責營運巴拿馬運河太平洋與大西洋兩端的貨櫃碼頭。這項法律裁決以違反憲法及損害公共利益為由作出，被視為華府的一大勝利。

這項裁決可能會打亂長江和記實業原本提出的230億美元（約7,319億新台幣）出售計畫，該計畫擬將分布於23個國家的43座港口（包括巴拿馬運河的兩座港口），出售給由美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company）組成的財團。

中美對壘巴拿馬 雙方反應如何？

港澳辦表示，「巴拿馬最高法院宣佈合約違憲，是對法治原則和契約精神的嚴重踐踏。有關中國香港企業在當地依法經營過程中，累計投入逾18億美元（約573億新台幣），為巴拿馬創造數以千計的直接和間接就業崗位，巴方對此不僅不加珍視，反而以粗暴野蠻的方式剝奪有關企業經營權，實質上是對巴自身利益的損害。」

「有關裁決屈從霸權、為虎作倀，實在可恥可悲，明眼人都看得很清楚，有關裁決反映出巴拿馬當局完全對霸權跪低、獻媚」，有關裁決作出後，「某些國家政客第一時間聲稱感到鼓舞，可見一斑。長期以來某些國家奉行唯我獨尊的霸權邏輯，屢屢以國家安全、地緣戰略為幌子，採取霸凌手段脅迫他國服從其意志。」

港澳辦強調，「中國從來不會屈從於強權政治和霸權主義，反而有足夠的手段和工具、足夠的實力和能力維護國際經貿秩序公平公正。巴拿馬當局應當認清形勢、迷途知返。如果一意孤行，執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。

美國共和黨籍的聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）將此裁決稱之為「美國的勝利」。

