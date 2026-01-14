巴拿馬最高法院裁決在即 會否開啟新一波美中運河戰

巴拿馬最高法院預計近期將做出裁決，這項決定可能決定巴拿馬運河兩端兩個主要港口的控制權歸屬，此事牽涉美國與中國的競爭格局，以及美國在該地區的戰略利益。



美國戰爭部長皮特．赫格塞斯（Pete Hegseth）去年4月訪問巴拿馬時，強調了其中的利害關係，他警告中國相關企業仍對運河附近關鍵基礎設施保有影響力。

赫格塞斯：無法接受中國持續掌控運河



赫格塞斯表示：「中國相關企業持續掌控運河區域的關鍵基礎設施」，並補充這對美國或巴拿馬的安全而言「無法接受」。

根據《華爾街日報》報導，法院正在審理數起訴訟，這些訴訟目的是終止香港和記黃埔集團長期持有的巴爾博亞港與克里斯托巴爾港營運執照。



此案已吸引華府與北京的高度關注，因為美國總統川普多次主張，美國應重新主張對運河的控制權，這條運河是美國在20世紀初興建，並於1999年移交給巴拿馬。



私人律師與巴拿馬審計長指控和記黃埔集團違反國家憲法，損害政府與納稅人的利益。巴拿馬政府審計報告顯示，自和記黃埔集團於1990年代晚期取得原25年執照，並於2021年續約以來，導致高達13億美元的收入損失。

巴拿馬領導人表示，將遵守法院裁決。若執照遭終止，巴拿馬政府計畫確保港口營運連續性，同時啟動新的投標程序，可能重組或拆分這些碼頭。巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）公開質疑合約能否持續，他去年表示，看不到當前協議的前進可行途徑。



世界上最關鍵的航運走廊之一



和記黃埔集團形容這項法律挑戰為政治動機，並表示若裁決不利，將尋求國際仲裁。

此爭議更因和記黃埔集團同意出售全球逾40個港口，包括巴拿馬碼頭，給由貝萊德與地中海航運公司領導的財團，而增添複雜性。中國反對這項交易，要求擴大國有航運公司的控制權。目前這筆交易面臨不確定性。

全球貿易至少5％經由巴拿馬運河，這是世界上最關鍵的航運走廊之一。運河連接亞洲港口與美國東海岸市場，並作為美國能源出口的主要路線。

赫格塞斯指出，美國與巴拿馬近期強化國防與安全合作，並強調中國並未興建、營運或控制運河。他說：「在巴拿馬主導下，我們將共同維持運河的安全，並讓所有國家都能使用。」



