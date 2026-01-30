巴拿馬最高法院：長和營運兩大港口合約違憲

巴拿馬運河資料照片。美聯社



巴拿馬運河港口經營權之爭有最新發展！巴拿馬最高法院週四（1/29）裁決，香港長和集團（CK Hutchison）在巴拿馬兩大港口的經營合約違憲，也讓接下來的交易案萌生變數。

長和旗下子公司巴拿馬港口公司（PPC）於1997年1月取得巴拿馬政府批准，特許經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。巴拿馬港口公司於2021年依照「自動續約條款」，又取得25年特許經營權直到2047年。

此「自動延展」條件在當地引發爭議，巴拿馬政府上告最高法院。

巴拿馬最高法院於當地時間週四晚間公布裁決結果表示，巴拿馬港口公司和政府之間的特許合約，其所依據的法律和行政行為違憲。

消息傳出後，長和股價急跌，跌幅逾4%。巴拿馬港口公司發聲明表示，尚未收到裁決通知，但認為裁決違反相關法律框架及批准合約的法例，有違誠信及背棄合約精神，令人不齒，又指裁決是巴拿馬政府過去一年以來，針對巴拿馬港口公司及投資者各項行動的最新無理攻擊。

路透社報導指出，此項裁決將影響長和過去一年的出售港口經營權計畫，也被視為美中在巴拿馬運河經營權之爭的一大勝利。

美國總統川普去年展開第二任期後，多次對巴拿馬運河兩大要港由中國香港企業控制表示不滿，並揚言不排除武力奪下運河。

長和集團去年宣布將出售包括巴拿馬運河在內的43座港口營運權，買家為美國貝萊德（BlackRock）牽頭的財團。此舉引發中國政府不滿，揚言將依法審查相關交易。

美國《華爾街日報》上月披露，北京提出要求，國企「中國遠洋海運集團」（Cosco，簡稱中遠集團）必須取得未來經營公司的控股權，才會允許交易順利進行。

