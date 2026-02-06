巴拿馬有望再轉向？美中角力運河之際 巴國跨黨派議員訪台：還是老朋友好
美國總統川普（Donald Trump）國安政策重心重返西半球，尤其著重中南美洲，繼突襲委內瑞拉、活逮委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，川普矢言要奪回巴拿馬運河控制權也有所進展。值此之際，巴拿馬半年來再有跨黨派國會議員來訪台灣，且此次是由巴拿馬國會「運河及基礎建設委員會」主席培瑞茲（José Antonio Pérez）率團；外交部長林佳龍今（6）日表示，台灣與巴拿馬雖於2017年斷交，但期待雙方從國會外交出發，逐步為未來更廣泛合作奠定堅實基礎。
川普2025年回歸白宮前，即指控巴拿馬運河實際上由中國在營運，並矢言奪回該條曾有美軍駐守的運河。2026年，香港首富李嘉誠旗下長和集團與巴拿馬政府簽署的巴拿馬運河港口特許經營權，被巴拿馬最高法院宣告違憲，引發自2017年與中華民國斷交、轉向與中華人民共和國建交的巴拿馬，和中國關係漸趨緊張，中國方面揚言，巴拿馬政府若「執迷不悟」，必將付出「沉重代價」。
值此之際，同時為巴拿馬國會運河及基礎建設委員會主席的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）執行秘書培瑞茲，日前率領6名跨黨派國會議員來台訪問，除了晉見副總統蕭美琴、接受林佳龍款宴，也拜會立法院、陸委會、衛福部健保署、國合會，並參訪新竹科學園區、國家太空中心、高雄軟體園區、高雄港等處，一行人預定於今日返程。特殊的是，此訪團為巴拿馬國會半年內第2團，IPAC巴拿馬2名共同主席去年11月下旬，也曾率9名巴拿馬跨黨派國會議員訪問台灣。
林佳龍：願以開放態度與巴拿馬政府對話、合作
林佳龍昨日午宴款待培瑞茲一行7人，感謝訪團成員以實際行動支持台巴雙邊交流。林佳龍今日透過臉書發文表示，訪團此行親身感受台灣的科技實力、穩健民主與在地文化，昨日他在外交部午宴聆聽訪賓心得，也交流強化台巴關係的想法；此次訪團成員包括5個不同政黨與無黨籍，展現巴拿馬國會對台灣高度關注，而在短時間再迎巴拿馬友人，他深刻感受到巴拿馬國會對台灣的重視與友好。
林佳龍轉述，現年26歲、青年才俊的培瑞茲分享，自己約莫9年前才17歲，就曾利用轉機的短暫時間，特別到台北參觀101大樓，當時的景象至今仍印象深刻；而此次訪台，也期待透過經濟外交、國會外交，與台灣尋求共同發展與繁榮的契機，也對人工智慧（AI）的合作有濃厚興趣。培瑞茲更說道，台灣與巴拿馬應持續深化交流，因為「老朋友還是比新朋友好」。
林佳龍則說，面對全球地緣政治近年劇烈變動，台灣與巴拿馬分處太平洋兩側、同在關鍵航道上，更應攜手合作，為區域與全球的和平穩定貢獻心力；他也期待訪團返國後，能把第一手的所見所聞分享給更多朋友，讓台灣與巴拿馬之間累積多年的情誼持續不墜，「我們也願以開放態度，與巴拿馬政府推動對話與合作，秉持平等、互惠、相互尊重的精神，為兩國人民創造更多繁榮與福祉。」
林佳龍也說，台灣與巴拿馬雖於2017年終止官方外交關係，但雙方經貿往來依然密切，人民之間多年累積的情誼也延續至今，「誠摯歡迎巴拿馬國會議員持續來台交流，期待雙方從國會外交出發，逐步為未來更廣泛的合作奠定更堅實的基礎。」
外交部：台灣去年為巴拿馬出口商品第2大目的國
另據外交部轉述，培瑞茲午宴期間提到，此行深刻感受兩國合作潛力，樂見未來將有更多的巴拿馬國會議員、企業人士甚至政府官員來台交流，逐步建立更穩定的合作基礎；另有訪團的國會議員表示，願將此次來訪台灣的所見所聞，帶回巴拿馬與各界分享，攜手開啟台巴兩國合作新模式。
外交部也轉述，林佳龍席間也對培瑞茲及多名巴拿馬國會議員自去年8月加入IPAC後，接連發表聯合聲明反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議，代表政府及國人，對於巴拿馬國會友人以實際具體行動展現正義之聲表示感謝，並盼未來持續支持台灣。同時，他也分享其在《外交事務》（Foreign Affairs）發表的專文，提及兩國產業合作將有助打造「非紅供應鏈」，我國願以務實開放態度開啟雙邊合作，並將在友邦推行「榮邦計畫」建立的台灣模式推展到巴拿馬，開創兩國互惠雙贏契機。
此外，外交部提到，午宴席間訪團也和與會的我國進口冷凍海鮮產品、國內航運等企業代表，就近年台灣與巴拿馬雙邊貿易亮眼成果深入交換意見，受惠於台巴自由貿易協定持續有效的良好基礎，台灣已是巴拿馬白蝦的主要出口目的國，並且是巴拿馬運河的主要使用國，各方均樂見兩國持續推動經貿合作與促進投資。
外交部也說明，巴拿馬與我國分別為美洲及亞太地區重要航運樞紐，兩國經貿連結緊密，台灣在去年已成為巴拿馬出口商品僅次於美國的第2大出口目的國，未來商機無限。此次是巴拿馬國會連續2年有跨黨派國會議員組團訪問台灣，經由國會交流強化兩國互動，持續為雙方未來朝向務實及開放態度，尋求互惠共榮的合作機會奠定基礎。
