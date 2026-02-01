巴拿馬法院判長和集團「港口合約違憲」 美駐巴前大使：中國的「外交挫折」

巴拿馬最高法院當地時間周四晚間宣布，香港長江和記實業有限公司旗下子公司「巴拿馬港口公司（PPC）」持有的巴拿馬運河港口合約違反憲法，裁定合約無效。 圖 : 翻攝自 X @thepanamacanal

[Newtalk新聞] 香港長江和記實業（下稱長和集團）在巴拿馬港口所擁有的特許權合約近年常成國際焦點。儘管去年長和集團試圖將包含巴拿馬港口在內的 43 個全球港口經營權轉手，但巴拿馬最高法院於當地時間 29 日晚間發布重磅裁決，宣布巴拿馬港口的特許權合約「違憲」，引起各界關注。

根據《路透社》與巴拿馬當地媒體報導，審計長弗洛雷斯（Anel Flores）指出，長和子公司自 1997 年取得巴爾博亞港（Balboa）與克里斯托瓦爾港（Cristobal）經營權以來，存在大量未支付款項、會計錯誤，甚至出現疑似「幽靈特許權」等違規行為，估計導致巴拿馬政府損失高達 13 億美元。

對此，長和子公司發表聲明，批評此判決缺乏法律依據且背棄合約精神。聲明強調，當初特許權合約是經過透明國際招標流程，將對此保留法律追究權。中國外交部發言人郭嘉昆也在記者會上表示，中方將採取一切必要措施，「堅決」維護中方企業正當合法權益。

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）上任後一直態度強硬，多次直言長和集團的經營合約「不符合國家利益」。去年 2 月，穆利諾更頂住北京壓力，正式宣布退出「一帶一路」倡議，成為拉美首個「退群」國家。雖然穆利諾在判決出爐後表示「港口運作不會中斷」，但長和集團的股價已在香港市場應聲暴跌。

而事實上，早在去年 3 月長和集團創辦人李嘉誠便曾宣布以 230 億美元的天價，將包含巴拿馬港口在內的 43 個全球港口經營權，出售給由美國貝萊德（BlackRock）與地中海航運（MSC）組成的財團，試圖藉此躲避鋒芒。

但據《華爾街日報》披露，中國為了與美國對抗，不僅干預審查，更要求中企「中遠海運」（Cosco）必須取得交易的多數股權，這項天價交易因次而停滯不前，至今沒有後續消息更新。

美國國務卿盧比歐在判決出爐後，也於 X 上發文稱，「美國對巴拿馬最高法院近期裁定向中國授予港口特許權違憲感到鼓舞。」美國前駐巴拿馬大使約翰‧費利（John Feeley）也向《華爾街日報》表示：「這對中國來說是一次外交挫折，但不是經濟挫折。」

