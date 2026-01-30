巴拿馬法院裁定港企運河港口合約違憲 削弱中共影響力

記者施欣妤／綜合報導

巴拿馬最高法院29日裁定，香港「長江和記實業」子公司對巴拿馬運河兩端港口的營運特許權違憲，料將進一步削弱中共對這條全球戰略水道的影響力。

香港「長江和記實業」旗下的「和記港口集團」，經營巴拿馬運河兩端、具重要地緣影響力的巴爾博亞港和克里斯托巴港。巴拿馬審計長佛羅雷斯去年提出調查報告，指出該公司2021年獲續約25年的特許權展延案，存在多項違規行為，且未依約向巴國政府繳納特許權費用。為此，巴拿馬最高法院進行審理，29日正式裁定違憲，不排除撤銷「和記港口集團」的特許經營權。

對此，「和記港口集團」拒絕接受，稱其「缺乏法律依據」。儘管巴拿馬政府與巴拿馬運河管理局長期以來強調，中共未干預運河與港口營運事務，但川普政府視巴拿馬運河為國安議題，甚至主張「應將運河歸還美國」。如今巴國法院宣判港企營運特許權違憲，有望進一步限制中共對運河的潛在影響力，符合美國立場。

巴拿馬最高法院裁定港企對運河兩端港口的營運特許權違憲。圖為巴爾博亞港。（達志影像／美聯社）