巴拿馬法院裁定港口合約違憲 長江實業230億美元出售碼頭案恐生變

2025年12月18日，橫跨巴拿馬運河的第4座橋樑施工中。（美聯社）



巴拿馬最高法院29日裁定香港長江實業集團旗下子公司「巴拿馬港務公司」所持有的港口合約違憲，讓巴拿馬運河部分貨櫃碼頭的未來所有權不明，也恐干擾長江實業原計畫以約230億美元（約7226億新台幣），出售全球港口給貝萊德和地中海航運財團。

路透社報導，巴拿馬最高法院29日晚間裁定，香港長江實業（CK Hutchison）集團旗下子公司「巴拿馬港務公司」（Panama Ports Company）所持有的關鍵港口合約無效，讓部分巴拿馬運河港口的未來所有權不明，也可能干擾長江實業出售部分港口的計畫。

巴拿馬港務公司自1990年代起，即持有巴拿馬運河在太平洋及大西洋出入口的貨櫃碼頭經營合約，這些業務與運河本身的水道運作分開。

這次裁決可能干擾長江實業原計畫以約230億美元（約7226億新台幣）出售全球多個港口，包括出售巴拿馬碼頭給以貝萊德（BlackRock）和地中海航運公司（MSC）為首的財團。受此消息影響，長江實業在香港上市的股價30日暴跌5.5%，為9個月來單日最大跌幅。

巴拿馬最高法院表示，經「充分審議」後認定，巴拿馬港務公司與政府之間、就巴爾博亞（Balboa）和克里斯托巴爾（Cristobal）碼頭開發、建設、營運及管理所簽訂的特許合約，其相關法律依據及行政作為均屬違憲。

公私合營模式恐接管巴拿馬運河兩港口

這項裁決正值美中在全球貿易航線上競爭升溫之際，被視為華府的1次勝利。美國總統川普（Donald Trump）一直推動限制中國對巴拿馬運河的影響，這條運河承載約全球5%的海運貿易量。川普曾把出售港口的交易視為勝利，特別是巴拿馬的資產出售給美方主導財團。

不過，中國威脅阻撓這筆交易，稱它不符合國家利益，並推動國有航運公司「中國遠洋運輸」（COSCO）集團取得交易控股權。長江實業一直在等待最高法院對合約法律地位做出最終裁定，先前當地檢察總長已裁定這份合約「違憲」。

合約的批評者指出，這些近年延長的合約也不利於巴拿馬。最高法院的裁決可能迫使巴拿馬重構港口經營所需的法律框架，還恐要求重新招標來經營碼頭。對依賴巴拿馬作為轉運中心的航運公司而言，確保港口運作不中斷至關重要，因為貨櫃須在不同航線的船隻間轉運。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）去年7月表示，如果法院裁定長江實業合約無效，公私合營模式可能接管這兩個港口。分析人士指出，巴拿馬港務公司在敗訴後，很可能提出仲裁申訴。

