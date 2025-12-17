巴拿馬港口交易大變故！外媒爆「中國強硬出手」害卡關

國際中心／倪譽瑋報導

香港富豪李嘉誠旗下的長和（長江和記）集團，今（2025）年3月宣布巴拿馬運河港口業務出售，賣給美商貝萊德（BlackRock）等組成的財團。如今外媒揭露，出售案因中國出手而卡關，中方要求讓中遠集團參與案件，並在股權上取得主導，不只貝萊德不願接受，美國政府也嚴正駁斥；而中方則強調，不讓中遠集團獲得多數股權，將擋下這筆交易。

長江和記出售巴拿馬港口 傳中國出手阻撓

據外媒《華爾街日報》報導，李嘉誠家族的長江和記集團（CK Hutchison）3月表示，要出售包括巴拿馬運河兩端在內的全球逾40個港口，給貝萊德、地中海航運（MSC）所組成的財團，收購協議價值高達228億美元（約新台幣7100億元）。報導指出，北京當局得知交易後相當不滿，要求案子加入中遠海運。

知情人士指出，中方原先打算讓中遠集團作為平等的夥伴，但後來卻改口，要讓該公司取得多數股權；然而，貝萊德和MSC僅願意向中遠集團提供等份股權，無法接受讓出主導權；而美國白宮也強硬表態，不會接受這種要求，白宮官員稱，美國總統川普明示，中國控制巴拿馬運河的設施「不可接受」，不僅違反美巴條約，也危及美國的國家和經濟安全。

美國警告危及經濟安全 巴拿馬運河運輸成焦點

另有參與談判的人士指出，這筆交易已陷入難以化解的僵局；而一名中國官員透露，中國打算以此案做為與美國貿易談判的籌碼，長和集團的總部位於香港、貝萊德與MSC在中國皆有重要業務，因此中國有施壓的底氣。知情人士爆料，中國官員已告知長和、貝萊德、MSC，如果中遠集團未獲得多數股權，中方將擋下這筆交易。

至於目前使用的狀況，長和仍擁有並營運巴拿馬的港口；而美國約有40％貨物，須利用巴拿馬運河在亞洲和美洲之間運輸。面對交易僵持不下，長和集團聯席董事總經理Frank Sixt曾評論，這樣規模龐大、結構複雜的談判，在2026年前可能難以完成。

