巴拿馬港口交易案升溫！傳北京抬高價碼要控股權 白宮悍拒陷僵局

巴拿馬運河資料照片。美聯社



美國總統川普試圖削弱中國在巴拿馬運河的影響力，如今卻遭遇阻礙。美國媒體週二（12/16）披露，北京方面抬高價碼談判，要求中國最大航運公司必須在長江和記實業集團的港口出售案中取得控股權，否則將阻撓交易進行。

香港首富李嘉誠的長江和記實業集團（簡稱長和集團），在今年3月宣布與貝萊德集團（BlackRock）以及地中海航運（MSC）領銜的財團達成協議，以228億美元的價格出售旗下位於全球23國的43個港口業務，其中包含兩座位於巴拿馬運河兩端的港口。

這讓川普（Donald Trump）對交易案提出安全疑慮，一度威脅接管巴拿馬運河，並指長和集團是香港企業使中國影響力過大，恐威脅美國使用運河的權益。

這筆交易也刺激到北京當局。美國《華爾街日報》引述知情人士透露，中方最早要求國企「中國遠洋海運集團」（Cosco，簡稱中遠集團）以平等股東身份參與投資，但如今提出更高要求，揚言除非該集團取得多數股權，否則將阻撓交易進行。

知情人士表示，貝萊德與義大利海運巨頭阿彭提家族旗下的地中海航運原本願意提供中遠集團平等股權，但難以接受對方要求取得控股權及港口營運否決權的條件。白宮週一（12/15）亦表態，不會接受這類條件。

一名白宮官員表示：「（川普）總統已明確表示，中國控制巴拿馬運河是不可接受的，此舉違反《美巴條約》，並危及我國國家安全與經濟安全。」

據參與談判的人士透露，目前協議已陷入僵局。中國高層官員則指出，北京的目標是將港口控制權當作中美貿易和關稅談判的籌碼。

長和集團目前仍擁有並經營巴拿馬的港口。集團共同執行董事陸法蘭（Frank Sixt）8月曾表示，「如此規模（龐大）與複雜的交易」要到2026年才能完成，坦言耗時超乎預期，但對此並不擔憂。

同時，巴拿馬運河管理局正在推動出售運河兩端土地的計劃，擬將其開發為貨櫃碼頭，預計將於1月完成招標。管理局局長瓦斯蓋茲（Ricaurte Vasquez）表示，由於中遠集團是政府實體，因此將被禁止參與巴拿馬新港的競標。

