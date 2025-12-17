巴拿馬港口交易 中國要求國企獲控制權白宮不接受

（中央社台北17日電）香港長和集團出售包括巴拿馬運河兩端港口等43個港口業務的交易，再陷入僵局。華爾街日報報導，中國要求國企中國遠洋加入美資貝萊德等財團外，更要獲得控制權，但白宮暗示不接受此條件。

香港長和集團今年3月宣布擬將43個海外港口業務，包括巴拿馬運河兩端的港口，售予美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）組成的財團，但遭中國當局多番批評，指會審查交易。

華爾街日報16日報導，中國政府最初要求國企中國遠洋海運集團作為平等合作夥伴，加入貝萊德與地中海航運的財團。

據知情人士表示，中國現在對交易提高了要求，就是中國遠洋要獲得多數股權，否則會阻止交易。

報導表示，貝萊德和地中海航運曾對給予中遠集團同等股權持開放態度，但對方要求獲得多數控制權和港口營運否決權是不可接受的。白宮亦暗示不會接受這樣的條件。

一名白宮官員表示，「總統（川普）已明確表示，中國控制巴拿馬運河是不可接受的，這違反了『美國－巴拿馬條約』，並危及我們的國家和經濟安全。」

報導表示，此宗港口交易正陷入棘手的僵局。一位中國高級官員表示，中國的目標是將港口控制權作為中美兩國就貿易和關稅問題進行更廣泛談判的籌碼。

長和與中遠集團未回應就中國政府的最新要求置評的請求，地中海航運和貝萊德則不予置評。

據港媒報導，今年8月，長和聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭（Frank Sixt）向分析師和投資者表示，長和出售中國大陸和香港以外港口業務的交易，所需時間較3月公布時為長，隨7月27日獨家磋商期結束，港口資產交易進入新階段，長和正邀請中國主要策略投資者加入討論。

當時陸法蘭表示，因應交易複雜性，或要2026年或之後才能完成交易。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1141217