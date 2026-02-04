巴拿馬港口合約被判違憲 長和：向巴國進行仲裁

（中央社記者張謙香港4日電）巴拿馬最高法院日前裁定，香港長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）在當地經營的港口合約違憲。長和今天發表聲明表示，PPC積極果斷對巴拿馬進行仲裁；並保留一切權利，包括訴諸國內及國際法律程序。

長江和記實業有限公司發表公告，指公司董事會強烈反對巴拿馬的裁定及相應行動，「本集團繼續諮詢其法律顧問，並保留一切權利，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序」。

公告表示，於2月3日，PPC已展開並將根據適用特許經營合約及國際商會之仲裁規則，積極果斷對巴拿馬進行仲裁。

PPC於1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。PPC於2021年依「自動續約條款」，再取得25年特許經營權直到2047年。相關港口對全球貿易具有戰略意義。（編輯:陳鎧妤）1150204