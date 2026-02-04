巴拿馬港口經營權遭撤 長和提國際仲裁、中國嗆「必付沉重代價」

控制船隻進出巴拿馬運河的巴爾博亞港。路透社



香港長江和記實業有限公司（長和集團）上月遭巴拿馬最高法院撤銷在運河兩端港口的特許經營權後，該公司今日（2/4）表示強烈反對，已對巴拿馬啟動國際仲裁程序。中國港澳辦則警告，巴拿馬若一意孤行，必將付出沉重代價。

巴拿馬最高法院上週做出裁決，指長和集團旗下「巴拿馬港口公司」（PPC）和政府之間的特許合約，其所依據的法律和稅務豁免等行為違憲，並在隔日將巴拿馬運河兩端港口暫由丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）集團接手，為長和集團的港口出售案蒙上陰影。

長和集團今日向香港交易所提出聲明表示，董事會強烈反對巴拿馬當局的裁定及相應行動，稱已於3日展開並將根據適用特許經營合約及國際商會的仲裁規則，積極果斷對巴拿馬共和國進行仲裁。

長和進一步指出，將繼續諮詢其法律顧問，並保留一切權利，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。

中國國務院港澳事務辦公室則在昨（2/3）晚發表文章，指責巴拿馬「自我打臉、自食惡果」，稱有關裁決於法無稽、於理乖張，堪稱荒謬至極；屈從霸權、為虎作倀，實在可恥可悲，嚴重損害香港企業在當地的合法經營權益。

港澳辦最後強調，中國「有足夠的手段和工具、足夠的實力和能力，維護國際經貿秩序公平公正」，並呼籲巴拿馬當局應當認清形勢、迷途知返。「如果一意孤行、執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價！」

巴拿馬港口公司1997年1月取得巴拿馬政府批准，特許經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。該公司於2021年依照「自動續約條款」，又取得25年特許經營權直到2047年。

美國總統川普（Donald Trump）去年重返白宮後，多次對巴拿馬運河兩大要港由中國香港企業控制表示不滿。長和集團隨後宣布，將出售包括巴拿馬運河在內的43座港口營運權，買家為美國貝萊德（BlackRock）牽頭的財團，卻引發中國政府不滿。

另一方面，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）稱巴拿馬最高法院的裁決是「美國的一大勝利」。原先對港口交易案表示支持的川普，也在中國影響力日增下改口呼籲，美國應「收回」巴拿馬運河。

