巴拿馬港口2025年貨櫃量較2024年成長3.6％ 全年突破990萬TEU

根據英國航運相關網站引述，巴拿馬海事管理局統計，巴拿馬全國港口於二○二五年共處理約九百九十萬TEU貨櫃，較去年同期增加三點六％，顯示在全球航運逐步回穩之際，巴拿馬港群持續發揮區域轉運樞紐功能。

巴拿馬位處中美洲要衝，其港口體系與連接太平洋與大西洋的巴拿馬運河緊密相連，不僅是全球航運網絡中的關鍵節點，也是國際貨物流通的重要通道。

從各主要港口表現觀察，位於大西洋岸的曼薩尼約國際碼頭（Manzanillo International Terminal），由SSA Marine營運，二○二五年共處理約二百九十萬TEU，較二○二四年成長五％。

巴拿馬港務公司（Panama Ports Company,PPC）旗下的巴爾博亞港（Balboa Terminal），全年處理約二百七十萬TEU，較前一年增加二％；而同屬該公司的克里斯托巴港（Cristobal Terminal），貨櫃量則較前一年增加九％，達約一百二十萬TEU。科隆貨櫃碼頭（Colon Container Terminal）為去年成長幅度最大的港口，全年處理約一百七十萬TEU，較前一年大幅增加一成。至於巴拿馬國際碼頭（Panama International Terminal），二○二五年處理量約一百四十萬TEU，較二○二四年小幅下滑二％，為唯一出現貨量減少的港口。

巴拿馬港口暨輔助海事產業總監弗洛雷斯指出，去年也觀察到空櫃重新調度量明顯增加，這再次印證巴拿馬作為區域設備再分配戰略樞紐的重要地位，有助強化中美洲及周邊市場航運效率與供應鏈韌性。