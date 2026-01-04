巴拿馬籍散裝貨船花蓮溪口擱淺 航港局協調拖救進港

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】受強烈東北季風影響，中鋼公司所屬、載運石膏的巴拿馬籍散裝貨船「通鴻輪（CSE PROSPERITY EXPRESS）」於1日上午預備進入花蓮港22號碼頭卸貨時，因主機故障失去動力，船隻隨強勁風浪向南漂流，最終擱淺於花蓮溪出海口北側化仁海堤一帶沙灘。

花蓮港引水人於事發當天指揮調派港勤公司兩艘拖船出港協助拖帶，惟其中一艘拖船在作業過程中不慎絞到纜繩而失去動力，同樣被推擠至岸際擱淺；該船在船員離船前已完成油櫃閥門關閉，另艘拖船則為避免風險擴大先行返港待命。

由於通鴻輪船上仍有逾200公噸餘油，恐對海洋環境造成影響，交通部航港局不敢掉以輕心，第一時間成立緊急應變小組，並連日與相關單位研商脫淺作業方案及防污應變措施。

經航港局協調，調派大型拖救船「冠軍輪」及「天行者」投入救援，並掌握東北季風期間短暫可作業的間歇期與適合潮位，於昨日下午4時許順利協助貨船浮揚。隨後完成船體初步檢查，確認現場未發現油污外洩情形，並於晚間8時許安全拖帶進入花蓮港，靠泊22號碼頭。

東部航務中心海技科長蔡翰元表示，貨船在進港前已由驗船中心進行評估，確認船底並無破洞或漏油狀況，但仍有部分受損情形，且水下船體尚無法全面確認，後續將由船級協會進行檢查評估，確認安全無虞後，才會解除相關管制並放行出港。

至於擱淺拖船部分，蔡翰元指出，救援船隻目前已在現場進行連結與測試作業，預計將配合漲潮最高時段於今日傍晚6時左右進行拖救；期間仍會持續嘗試相關救援作業。目前拖船未發現漏油情形，相關單位亦持續監測周邊海域，並已預先設置攔油索，以因應突發狀況並即時攔截可能洩漏的油污。