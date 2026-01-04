巴拿馬籍貨船擱淺花蓮外海 成功脫困無油污外洩

救難拖船順利協助「通鴻輪」完成浮揚脫淺，拖帶進入花蓮港。（圖／交通部航港局）

受東北季風影響，巴拿馬籍貨船「通鴻輪」於元旦擱淺在花蓮溪出海口北側，船上逾200公噸餘油威脅海洋生態。對此，交通部航港局今（4）日表示，其昨（3）日經2艘大型拖救船協助後已順利脫淺，安全泊靠花蓮港。

中鋼公司巴拿馬籍散裝船「通鴻輪」1日進靠花蓮港22號碼頭卸貨，因主機故障，擱淺於花蓮溪出海口北側化仁沙灘，所幸船內17名船員無人傷亡。

而花蓮港務分公司調派2艘拖船出港拖帶，但因海象惡劣，拖船也失去動力擱淺，空勤總隊及海巡署吊掛分隊冒險將台港公司拖船受傷及遇險船員以吊掛方式後送就醫，並持續派遣岸際及海上勤務於現場戒護與監控。

對此，航港局指出，已於第一時間即成立緊急應變小組積極應處，連日召開應變會議，邀集海保署、台灣港務公司、花蓮港引水人辦事處、船舶所有人中鋼運通公司及海事業者等相關單位，研商脫淺方案及防污措施。

經航港局即時聯繫「冠軍輪」及「天行者」2艘大型拖救船，於3日下午4時協助「通鴻輪」順利浮揚，並經驗船中心及航港局東部航務中心完成船體檢查後，接續拖帶進入花蓮港，於3日晚間8時安全靠泊於花蓮港22號碼頭，順利化解海洋環境污染危機。

航港局說明，經航港局與專業海事團隊亞洲打撈公司及引水人研討確認脫淺救援計畫之可行性，確保拖帶計畫務必在人船均安前提下進行，最終在各單位共同努力，並有效掌握東北季風時節短暫可作業間歇期及潮位狀況下，順利將「通鴻輪」安全拖帶靠泊花蓮港。

「通鴻輪」安全靠泊於花蓮港22號碼頭。（圖／交通部航港局）

