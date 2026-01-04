巴拿馬籍貨輪擱淺花蓮外海 成功脫困無油污外洩

（中央社記者李先鳳、余曉涵花蓮縣4日電）受東北季風影響，巴拿馬籍貨船通鴻輪元旦擱淺在花蓮溪出海口北側，船上逾200公噸餘油威脅海洋生態，昨天經2艘拖船脫淺，海巡船艇戒護，終於成功脫淺，泊靠花蓮港。

中鋼公司巴拿馬籍散裝船「通鴻輪」1日進靠花蓮港22號碼頭卸貨，因主機故障，擱淺於花蓮溪出海口北側化仁沙灘，船內17名船員無傷亡。花蓮港務分公司調派2艘拖船出港拖帶，因海象惡劣，拖船也失去動力擱淺，空勤直升機將拖船內5人吊掛救出，其中1人受傷送醫。

廣告 廣告

海洋委員會海巡署東部分署指出，元旦接獲事故通報後，立即啟動聯合應變機制，由空勤總隊及海巡署吊掛分隊奮勇冒險將台港公司拖船受傷及遇險船員以吊掛方式後送就醫，並持續派遣岸際及海上勤務於現場戒護與監控。

昨天下午由「冠軍輪」及「天行者」2艘拖船實施脫淺作業，並由巡防艇PP-10078在周邊海域全程戒護，現場未發現油污外洩情形，隨後成功進入花蓮港泊靠22號碼頭。

海巡署東部分署表示，將持續派遣岸際與海上勤務，掌握台港公司拖船擱淺最新動態，並配合相關機關辦理後續作業，以維護東部海域航行安全及守護海洋環境。

交通部航港局今天發布新聞稿表示，第一時間成立緊急應變小組，連日召開應變會議，邀集海保署、台灣港務公司、花蓮港引水人辦事處、船舶所有人中鋼運通公司及海事業者等相關單位，研商脫淺方案及防污措施。

航港局表示，經即時聯繫2艘大型拖救船，於3日下午4時協助「通鴻輪」順利浮揚，並經驗船中心及航港局東部航務中心完成船體檢查後，接續拖帶進入花蓮港，於3日晚間8時安全靠泊於花蓮港22號碼頭。（編輯：管中維）1150104