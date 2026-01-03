巴拿馬籍貨輪花蓮外海擱淺 今傍晚順利脫困

從空拍角度清楚可見，花蓮吉安鄉花蓮溪以北的海岸，有兩艘船擱淺，離岸比較遠的是中鋼運通公司的巴拿馬籍貨輪「通鴻輪」，卡在岸邊的則是原本要救援卻也擱淺的台港公司13205號拖船，3日上午風浪還是很大，東部航港中心表示，救援「通鴻輪」的拖船陸續抵達。

航港局東部航務中心副主任賴惠君說明，「本局協調亞洲打撈公司冠軍輪拖船，目前已經抵達現場待命，『天行者』（拖船）已於昨（2）日下午自高雄港出發，預計於今日傍晚抵達。」

「通鴻輪」跟台港拖船在元旦當天擱淺，事發後海保署持續監測，掌握並無油污外洩，3日先在13205號拖船周圍布設攔油索，不過可見風浪非常大，攔油索劇烈載浮載沉，至於通鴻輪3日下午三時半開始拖離，若未成功則要在期限內布設攔油索。

海保署副署長施義哲表示，「下午三時半它要把它拖出外海，會議當中也有提出來來就是說，如果今日沒有辦法順利的拖帶成功的話，那在明（4）日中午之前，還是要完成攔油索的布放。」

3日接近傍晚，從高雄港出發救援的「天行者」抵達，與早就等在附近海域的「冠軍輪」，就在漲潮時分、天色漸暗之際就位，將「通鴻輪」合力拖出，總算讓貨輪順利脫困。

另外，針對擱淺的台港13205號拖船，東部航務中心表示，將會利用小船將其從船尾拉出，已請港勤公司盡快作業、恢復海岸原貌。