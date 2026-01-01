巴拿馬籍貨輪花蓮擱淺 救援拖船也受困1船員傷

強勁的東北季風，激起陣陣浪花，一艘貨輪卻擱淺在海灘無法動彈，眼見海象越來越差，情況相當危急。就怕情況越來越糟，航港局趕緊調派拖船，打算前往協助，卻沒想到拖船卻也受困，讓救難人員傷透腦筋。

2026第一天，因為冷氣團伴隨東北季風南下，花蓮沿海海象相當惡劣，當時這艘載運石膏的巴拿馬籍散裝貨輪「通鴻輪」，1日上午正要進靠花蓮港卸貨，但卻發生主機故障，嘗試自行修復無效，被強勁的東北季風帶往南漂，擱淺在花蓮溪出海口北側的化仁海堤。

海巡署東部分署第一二岸巡隊副隊長吳正達表示，「早上10時4分接獲通鴻輪有擱淺的狀況，立即派遣人員共計1艇18車39人在現場救援，因為目前風浪過大強行救援，會造成我們救援人員安全的問題。」

航港局也派出兩艘拖船出港準備拖帶，但其中一艘因為絞到纜繩，也失去動力擱淺，還造成1人受傷，而貨輪上的纜繩，也因風浪太大全斷，為免造成更大危險，另一拖船暫時回港待命。

吳正達說明，「拖船的部分，船上共計有5名船員，目前1名船員因頭部有撕裂傷的狀況需救援。」

而空勤直升機也在1日下午出動，頂著強風將拖船上的5名船員全數救出，而貨輪上還有12名台籍及5名菲律賓籍船員，目前沒有立即性危險，航港局預計晚間協調由大型拖船前往現場，進行拖救作業。