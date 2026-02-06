巴拿馬總統：運河港口特許經營絕不會只授予單一公司

巴拿馬最高法院裁定，長和集團經營巴拿馬運河沿岸港口的合約違憲。巴拿馬總統也表示，日後絕不可能再授予單一公司經營港口的特許權。

巴拿馬總統穆里諾5日表示，香港長江和記實業公司持有並營運近30年的兩個港口，已經被判違憲。未來的港口特許經營權絕對不會再只授予單一公司，巴拿馬也不會接受任何國家的脅迫。（葉柏毅報導）

路透社報導，巴拿馬最高法院上星期裁定，香港長和集團透過旗下子公司「巴拿馬港口公司」，營運巴拿馬運河沿線兩個港口的合約無效，裁定這項合約給予巴拿馬港口公司的特許經營權和稅收豁免相關內容，已經違反了巴拿馬憲法。

穆里諾表示，他個人不認為局勢會進一步升級。法院的裁決有最終決定權，而且巴拿馬是一個「有尊嚴的國家」，絕不會允許自己受到世界上任何國家的威脅。穆里諾補充，目前仍不清楚裁決何時會生效，在這段期間，巴拿馬港口公司將繼續營運這兩個港口。穆里諾也透露，巴拿馬政府可能要等到很久以後，才會決定授予特許經營權的方案。

大陸方面先前已經警告，巴拿馬要為法院的裁定，付出「沉重代價」，大陸國務院港澳事務辦公室稱這項裁決「荒謬」、「可恥且可悲」，誓言要捍衛中國企業的權益。長和集團則表示，他們已經對相關案件，提出國際仲裁。