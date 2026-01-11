巴拿馬美國保護運河聯合演訓 提升因應作戰情境能力

（中央社巴拿馬市11日綜合外電報導）官員表示，美國和巴拿馬部隊明天將展開聯合演訓，目標是保護這個中美洲國家的戰略性運河航道。

法新社報導，美國總統川普去年以巴拿馬運河（Panama Canal）疑似受到中國控制為由，威脅予以收回。巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）2日宣布，巴拿馬和美國之間的緊張局勢已經結束。

根據巴拿馬安全部發布的聲明，約有50名美國海軍人員，以及61支巴拿馬空軍、海軍和警察部隊將在巴拿馬境內的空軍和海軍基地參與演習。這是繼去年舉行3次類似演習後，再度進行的聯合演訓。

聲明指出，這項聯合計畫旨在就運河保護，提升部隊「因應作戰情境的能力」。（編譯：何宏儒）1150112