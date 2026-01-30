巴拿馬裁定香港長和合約違憲

（德國之聲中文網）巴拿馬最高法院撤銷總部位於香港、李嘉誠創辦的長江和記實業集團（CK Hutchison）旗下子公司持有的關鍵港口合同的仲裁，使得巴拿馬運河部分業務的未來所有權變得不明朗，並可能打亂長和出售部分碼頭的計劃。

在該裁決出台後，長和集團在香港上市的股票收盤下跌 4.6%。香港恆生指數下跌 2.1%。

巴拿馬港口公司（PPC）1月30日表示，尚未收到法院裁決的通知，但認為該裁決與允許其經營港口的法律框架和法律不符。香港政府也迅速表示堅決反對最新裁決。中國外交部發言人郭嘉昆同一天主持例行記者會答記者問時就此事表態說，“該裁決有悖於巴拿馬方面批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利。”

長和集團子公司巴拿馬港口公司（PPC）自上世紀 90 年代以來一直持有合同，負責運營運河太平洋和大西洋入口處的集裝箱碼頭，這兩處碼頭也被認作在巴拿馬運河運營業務中扮演戰略性角色。長和在2021年獲得延長25年特許經營權。

巴拿馬夾在美中抗衡之間

2025年特朗普再度就職美國總統後，重申對中國在拉丁美洲越來越大影響力的不滿，特別是中國香港公司對巴拿馬運河兩個重要港口的控制權。

巴拿馬政府則強調對運河擁有完全控制權，表示長和營運港口並不代表中國政府控制運河。與此同時，巴拿馬檢察機關展開了對長和集團下屬巴拿馬港口公司的調查，指控其2021年港口經營合同續約時損害巴拿馬國家利益。此舉被外界普遍解讀為巴拿馬政府迫於特朗普壓力對美方采取的安撫之舉。

2025年3月4日，長和宣布，與美國投資公司貝萊德（BlackRock）和地中海航運公司（MSC）組成貝萊德—TiL財團，並將向其出售長和在全世界大部分港口業務，也包括巴拿馬港口公司所持經營權的巴拿馬運河兩端的港口。如果成交，交易總值將達月230億美元。

特朗普曾對出售港口（尤其是巴拿馬業務）的提議表示贊賞，認為這是一場勝利，因為這將使這些貿易資產轉為由美國公司佔多數股權。

然而，中國曾威脅要阻止這項不符合其國家利益的交易。據消息人士此前告訴路透社，中方曾推動由國有航運公司中遠海運（COSCO）在收購交易中獲得控股權。

巴拿馬總檢察長認定合同“違憲”後，長和集團一直在等待該國最高法院就其合同的法律地位作出最終裁決。

巴拿馬港口運營權或面臨重新招標

此次巴拿馬最高法院的決定可能會迫使該國重構持有港口運營合同所需的法律框架，並可能要求對碼頭運營權進行重新招標。今年 7 月，巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）表示，如果法院宣布與長和的合同無效，公私合營機構可能會接管這兩個港口。

巴拿馬港口公司此前以表示，在運營巴拿馬港口的近三十年裡，它已在基礎設施和技術方面投資了 18 億美元，並“永久”保留所有權利，包括提出國際仲裁投訴。

作者: 德才 (路透社、法新社)