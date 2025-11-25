巴拿馬跨黨派國會議員訪問團抵台 (圖)

其他人也在看
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 天前
再嗆高市早苗 王毅：講了不該講的話
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月初在國會「台灣有事」相關表態，引起中國不滿，雙方外交駁火。時隔兩周，中國外交部長王毅昨日首度對日提「三個絕不」，今(23)日再度開嗆，直接點名高市早苗講了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 1 天前
台灣不是中國一部分 中網友神打臉:為啥賴清德能吃到日水產?
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復禁只日本水產進口，總統賴清德為了聲援日本，日前po出大啖日本壽司的照片，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也狠狠打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產呢？"外交部次長吳志中也說，國際挺台的朋友越來越多。總統賴清德：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」因應中國對日施壓，總統賴清德，日前在社群PO出大啖日本壽司影片挺日，獲台日網友一片好評。中國出身、旅居加拿大的網紅張堯看了不禁大讚，證明中國政府的行政命令、無法在台執行。旅居加拿大中國網紅張堯：「我就很想問，那為啥賴清德能吃到日本水產呢，如果台灣是中國的台灣，不是中國禁止了，日本的水產品進口嗎，那請問賴清德那個日本扇貝哪來的。」賴總統此舉證明台灣、中國，一毛錢關係都沒有、狠狠打臉中共，台日友好情誼，展陸無遺，就連歐洲各國，近來也對中國對日施壓舉動，頗不以為然。外交部次長吳志中（圖／民視新聞）外交部次長吳志中：「大家對於是把重點放在，中國的外交官（薛劍），在日本的言詞，大家覺得是非常非常不妥，甚至有人是講說，應該是立即召回，我們在國際的朋友愈多愈好，現在在歐洲確實是朋友愈來愈多，朋友多我覺得最重要的事情，是嚇阻戰爭爆發。」不只歐洲挺台盟友越來越多，日本防衛大臣小泉進次郎近日也到鄰近台灣、戰略位置至關重要的與那國島視察，盼在當地部署飛彈部隊，外界關注，我國是否打算與日本建立常態對話機制，甚至簽訂條約、建立軍事同盟？日本防衛大臣小泉進次郎（圖／民視新聞）立委（國）黃仁vs.外交部次長吳志中：「目前台灣並沒有尋求，跟日本簽訂正式的，軍事同盟這樣子的作法。」立委（民）陳俊宇vs.外交部次長吳志中：「日本強化在上面的軍事設施，我認為基本上是有幫助於，維護台海的安全，跟日本各方面對話一直在進行當中。」沒尋求正式簽訂軍事同盟、但實質對話持續進行，證明我國與民主盟友，溝通無礙。原文出處：台灣不是中國一部分！ 中國網友神打臉：為啥賴清德能吃到日本水產 更多民視新聞報導Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯黃國昌「做1事」恐害到阿北？柯文哲認了：我會很麻煩陸H3N2流感快速升溫！5至14歲陽性率最高 病毒新分支引關注民視影音 ・ 15 小時前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 4 小時前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 1 天前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 1 天前
中共官媒指川習通話涉台灣議題 我外交部：片面扭曲我國主權與史實
中國官媒《新華社》報導，指中共領導人習近平24日晚間與美國總統川普通話，提到台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。對此，外交部發言人蕭光偉今（25）日表示，基本上外交部一向密切關注美中高層之間的對話情形，也會持續和美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平及穩定，外交部也注意到，中方在新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實。蕭光偉說，中國刻意曲解二戰時......風傳媒 ・ 56 分鐘前
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文當家會懷念朱立倫的好？陳學聖舉例「2022這件事」！
論壇中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文甫上任，即將面臨2026年的選舉提名難題，國民黨跟民眾黨說好要合作，雙方黨主席也見面會談，不過要怎麼禮讓也是國民黨的難題之一，據媒體報導，鄭麗文就職後其實已有定見，「百里侯」限縮在宜蘭縣、新竹市，最多再加個嘉義市，民眾黨主席黃國昌的新北市長大夢恐怕破碎。國民黨前立委陳學聖在《頭家來開講》節目上就直言，「鄭麗文恐怕指揮不動藍營地方想參選的人」。民視 ・ 8 小時前
央視網媒點名"台日交流協會"培養媚日人士 林佳龍反擊
政治中心／林靜、 廖文璞 台北報導日本挺台卻遭中國報復，總統賴清德為聲援日本，日前po出大啖日本壽司照，獲得破三千萬瀏覽，不只台日網友叫好，出身中國的網紅也打臉中國，質疑"若台灣是中國的一部分，為啥賴清德能吃到日本水產？"但中國矛頭指向"日台交流協會"，央視新媒體指控，該協會專門培養媚日人士，外交部長林佳龍痛批"情緒性攻擊"，不知道在講什麼。民視 ・ 9 小時前
反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。中央社 ・ 1 天前
「你好我吃一點！」外交部貓咪迷因圖挺日水產獲台日百萬網友按讚
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅之際，日本首相高市早苗提出「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，北京跳腳呼籲民眾勿前往日本旅遊後又祭出全面禁止日本水產品進口等複合式經濟報復，我國隨即展現對日本的堅定支持，22日外交部在官方各大社群平台，發布了一張熱門網路貓咪迷因圖，以中日文寫上「你好，我吃一點」，逾百萬台日網友按讚。 外交部在貼文中指出，此舉是為了「情義相挺」而設計的迷因哏圖，並向日本表達堅定情誼：台灣與日本攜手共度許多挑戰，彼此友情也像迴轉壽司「持續轉動不斷深化善的循環。」外交部鼓勵民眾一起用具體行動支持海島厝邊（鄰居），強調「壽司、生魚片、干貝、拉麵、丼飯，各種日料通通都來，美味一口，友情 double」。 貼文在短時間內吸引了逾百萬台日網友的熱烈迴響，台灣網友紛紛曬出自己享用各種日本水產的照片，響應外交部的號召。日本網友則被台灣的幽默和溫暖感動，留言表示：「日本的朋友們，我們一起去台灣旅行吧！」、「你們吃日本水產，我去買台灣鳳梨、香蕉」，也有人說：「台灣對日本的外交做得太好了，既可愛又有策略，跟某個國家完全不一樣呢！」 據了解，「你好，我吃一點」這張以貓咪為新頭殼 ・ 1 天前
中國海上軍事動作頻頻 演訓時間加碼再加碼 小泉視察西南諸島防衛據點 持續強化列島防衛 明槍易躲暗箭難防？！ 北京資助「琉球學」操作主權輿論｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日關係緊張情勢不斷擴大。中國在靠近日本的渤海、黃海海域連續發布多波軍事演訓，被視為回應日本首相高市早苗的台海言論。北京多年來在釣魚台周邊的灰色地帶行動，也持續升高。面對中國軍力壓力，日本也不斷強化西南諸島防衛。防衛大臣小泉進次郎也親自視察宮古島、石垣島、與那國島等基地。 除軍事行動外，中國還透過歷史敘事與外交話語發動輿論戰，包括推動「琉球地位未定論」研究，以及引用《聯合國憲章》敵國條款指日本「軍國主義復活」。 在中方強勢恫嚇下，日本也加深與美國合作，但面對川普政府風格，如何與盟友協調一致應對，將成為未來印太安全局勢的關鍵。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 18 小時前
李四川首度鬆口！揭可能投入新北市長選戰時機 對綠白參選人評價曝光
台北市副市長李四川一直被國民黨點名為2026年新北市長潛在候選人，但他始終沒有正面回應，24日他受訪再度回應選舉相關議題，他說自己討厭選舉，現在藍白合也不知道怎麼進行，等國民黨提名制度出來在討論，如果要選舉可能也要等到明年春節過後。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
「你好我吃一點」外交部貓咪迷因挺日！破百萬點閱 台灣人刷一排日料照
日中關係降至冰點，中國還再次禁止日本水產品進口，不過台灣展現台日友好，總統賴清德率先力挺，大啖日本水展品獲日網友大讚。隨後外交部也跟上發布爆紅的貓咪迷因「你好，我吃一點」，還是雙語版，吸引百萬人點閱。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
綠營四人搶趙怡翔空缺席! 高揚凱今成立競選後援會
生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導2022年曾以國民黨籍參選大安文山議員的高揚凱，去年棄藍投綠，今年更參與積極罷免賴士葆的活動。今天（24）高揚凱在文山區正式成立"競選後援會"，吸引近百名宗親、支持者相挺。民進黨在這區有三席空間，兩席在任，一席是趙怡翔留下來的缺，除了高揚凱之外，還有劉品妡、陳聖文、詹晉鑒共四人，要搶這一席次，可以想見競爭相當激烈！主持人：「好彩頭。」舞獅團送上好彩頭，祝福高票當選，再次投入北市大安、文山議員選戰的高揚凱，在近百名宗親、支持者見證下，正式成立競選後援會！台北市議員(民)鍾佩玲：「高揚凱，加油，高揚凱，加油。」同為新動力信賴之友會的現任議員鍾佩玲，站台力挺。現年41歲的高揚凱，家族為國民黨本土派，2022年曾代表藍營參選失利，去年轉投民進黨，更參與罷免賴士葆活動，但他不害怕被貼上背刺標籤，堅持做對的事。高揚凱成立競選後援會，現任議員鍾佩玲站台力挺。（圖／民視新聞）北市大安文山議員擬參選人高揚凱：「我個人是認為說，所謂的本土意識是不斷有在覺醒當中，就包含我一樣，我是認為說，改正自己的路線其實不算晚，發現如果自己有錯誤的話，隨時都可以改正，最重要的不是跟別人比，把自己的事情做好，把自己的優勢發揮出來，這才是最重要的。」趙怡翔留下來的席次，形成四搶一的局面．大安文山區除了高揚凱，還有被視為趙怡翔接班人的劉品妡，捲土重來的陳聖文、年輕里長伯詹晉鑒，以及現任議員簡舒培、王閔生，社民黨的苗博雅也難以撼動，綠營有三席空間，初選預估提5席，競爭相當激烈。2026民進黨北市大安、文山區議員初選競爭激烈。（圖／民視新聞）北市大安文山議員擬參選人陳聖文：「在我的服務處，雖然已經開幕了，但是沒有正式的舉辦開幕茶會，所以以現階段來說，我的任務是把地方的市政，服務做到最好。」北市大安文山議員擬參選人劉品妡：「雖然我身為新人，但我想從趙怡翔議員服務的時期，在到更早之前，阮昭雄副秘書長，在大安文山所做的建設與耕耘，我想我們團隊在大安文山區的地方民眾，都是看得到也找得到的，也希望延續這樣的服務精神，繼續來為我們大安文山區，做更多更好的建設。」2026大選倒數一年，綠營小雞們提前深耕部署，要在深藍選區試圖殺出重圍！原文出處：綠營四人搶趙怡翔空缺席！ 高揚凱今成立競選後援會 更多民視新聞報導難逃詛咒！前總統甘迺迪35歲孫女自曝「癌末」：只剩不到1年壽命快訊／黃子佼與37名被害人全數和解 律師團發布聲明曝悔悟心境「願用餘生成為更好的人」洪秀柱怒批高市早苗不負責任！吳思瑤反嗆國民黨：中共應聲蟲民視影音 ・ 1 天前
鄭麗文唱和習武統台？白還要聯合政府！支持紅統？
論壇中心／邱暐琪報導近日，國民黨主席鄭麗文針對「2027年被認為是共軍可能犯台的時間點」的謠言做出回覆，直言若國民黨無法扭轉乾坤，「我認為不一定等得到2028年的和平選舉」，此言論一出讓人引發聯想，外界質疑鄭麗文是否在唱和習近平武統犯台。對此，2026地方選舉將至，藍白是否要合的議題如火如荼，台北市議員簡舒培在《台灣最前線》節目中關鍵一問民眾黨！民視 ・ 9 小時前