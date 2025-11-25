中央社

巴拿馬跨黨派國會議員訪問團抵台 (圖)

巴拿馬共和國國會議員暨「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）兩名共同主席柯恩（Manuel Cohen，右5）與德格拉西亞（Roland Ameth De Gracia，右2）率領跨黨派國會議員訪問團於25日至29日訪台。（外交部提供）

中央社記者楊堯茹傳真 114年11月25日

