巴拿馬運河中國紀念碑遭強拆 北京氣噗噗 美中角力新場域

巴拿馬阿萊漢市（Arraiján）政府於27日深夜，以結構出現裂縫、構成安全威脅為由，動用重機具拆除位於運河入口處的「中巴公園」及其傳統中式牌樓。由於該地標緊鄰美洲大橋與中資運河港口，時機點又適逢美國有意排除中方勢力、收回港口控制權的敏感時刻，這場突如其來的拆除行動，立即引發了複雜的外交波瀾。



針對此事，中國外交部發言人林劍表達強烈不滿，指責此為「強拆行徑」並提出嚴正交涉；然而，巴拿馬中央政府對此亦持反對立場。總統穆里諾（José Raúl Mulino）罕見地公開譴責地方政府此舉為毫無正當理由的「野蠻行為」，除下令司法單位與總檢察長辦公室展開調查外，也承諾將進行修復，試圖為緊張局勢降溫。

這座紀念碑的地理位置極具地緣戰略意義，其俯瞰的港口目前由香港長江和記經營。鑑於川普政府近期積極推動由美國財團收購長和集團在巴拿馬的港口資產，意圖削弱北京在拉美的影響力，這座位於政治角力核心地帶的公園，因而意外成為美中兩國爭奪巴拿馬運河控制權的新焦點。



回溯歷史，該紀念碑設立於2004年，旨在紀念華人抵達巴拿馬150週年及其對當地的貢獻。儘管史實層面對於華工是否實際參與運河主體興建存有爭議，但這座曾經象徵雙邊歷史淵源的地標，如今卻在結構安全與政治算計的雙重夾擊下化為廢墟，成為大國博弈下的犧牲品。

