巴拿馬運河入口中式牌坊敏感時機突遭拆 再掀外交政治風暴
就在巴拿馬運河相關港口出售案正在進行的敏感時刻，《法廣》報導，位於巴拿馬運河太平洋入口附近的一座中式牌坊，日前在地方政府下令下遭到拆除。由於該地點具高度戰略象徵意義，加上該牌坊被認為是中巴友誼的象徵，這起事件發生之際，正值美國試圖降低中國在巴拿馬運河周邊影響力之時，立刻讓外交與政治風暴再度擴大。
《法廣》報導指出，遭拆除的建築為一座中國傳統牌坊，建於2004年，座落於橫跨運河的美洲大橋附近觀景點，黃瓦紅柱外觀醒目，長年被視為當地地標之一，也被稱為象徵巴拿馬與中國友誼的紀念設施。
當地市政府拆除行動引發巴國總統不滿
此次拆除行動由阿賴漢(Arraiján)市政府下令執行。市府表示，牌坊結構出現損壞，經評估後認定存在公共安全風險，因此決定予以拆除，並動用重型機械進行作業。
不過，巴拿馬總統穆利諾(José Raúl Mulino)隨後公開表達不滿，痛批此舉「毫無正當理由」，形容為「野蠻且不可原諒的非理性行為」，並已要求相關單位立即展開調查。
中國駐巴拿馬大使徐學淵也前往現場查看，並指這一天對約30萬名華裔巴拿馬人而言是「黑暗的一天」，對兩國友誼遭受衝擊表達深切痛心，並強調歷史將記住這一事件。
未事先溝通即拆 中國大使稱「黑暗的一天」
據了解，除牌坊主體外，現場兩座石獅雕塑亦遭拆除，一座方尖碑則暫時保留。
這座牌坊是為了紀念華人抵達巴拿馬150周年，並表彰華人對運河及國家建設的貢獻，當地華人社群於2004年在運河邊所建立的中巴公園和紀念碑以及牌坊，據《香港商報》報導，拆除行動未事先通知，也未有溝通，因而引發當地華人社團強烈反對與反彈。
外界分析指出，此事件發生時機格外敏感。自從美國總統川普重返白宮後，多次指稱巴拿馬運河受到中國影響，並揚言重新掌控這條具高度戰略價值的航道，理由是香港企業長江和記實業透過特許經營，掌握運河太平洋與大西洋兩端港口的營運。
巴拿馬運河全長約80公里，承擔全球約5%的海運貿易量，美國與中國皆為主要使用國。該運河自1914年至1999年間由美國管理，其後正式移交巴拿馬。
在美方壓力下，長江和記日前已同意，將其經營的兩座港口碼頭出售給由美國投資機構貝萊德(BlackRock)領軍的財團；中方則要求必須由中企參與，並由中國航運集團中遠集團參與貝萊德等集團的港口收購案，甚至要求必須擁有主導權，近期傳出貝萊德等集團正在考慮是否放棄港口收購案。
其他人也在看
普丁川普通話 克宮：暫時停火徒然延長衝突 俄美立場一致
克里姆林宮28日表示，俄羅斯總統普丁與美國總統川普通話，莫斯科和華府一致認為，在烏克蘭展開任何暫時停火只會延長衝突。 克宮外交顧問鄂夏柯夫表示，烏克蘭現在應該做出「勇敢決定」，「立即」從頓巴斯地區（Donbas）撤軍，以「結束」這場衝突。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前 ・ 1
以色列認索馬利蘭！台商兩千萬美金投資卡位
[NOWnews今日新聞]以色列26日正式宣布，承認位於非洲之角的索馬利蘭（Somaliland）是獨立國家，引發國際社會關注，這項外交大動作，對於已在索國深耕多年並互設代表處的台灣而言，無疑是極具意...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
以色列宣布承認「非洲之角國家」被多國譴責！台灣早已在當地設代表處
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導以色列於當地時間26日震撼宣布，正式承認位在東非、非洲之角（HornofAfrica）的有限承認國家索馬利蘭（RepublicofSomalilan...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 6
泰國柬埔寨宣布停火 將赴中國繼續談判
12月27日，泰國與柬埔寨的國防部長在邊境檢查站簽署了停火協議，並約定讓流離失所民眾盡快返鄉、共同打擊電信詐騙等跨國犯罪行為。中國方面在此次停火中發揮了重要作用，兩國外長今後兩天將去雲南與中國外長王毅進行會談。德國之聲 ・ 1 天前 ・ 3
新／俄羅斯外長反台獨「台灣是中國不可分割一部分」 再批日本軍事化
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在接受俄官媒塔斯社（TASS） 2025 年成果進行的專訪時表示，日本應「審慎思考」他們軍事化的進程，同時還表示反對任何形式台獨，稱台灣是中國不可或缺的一部分。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
美烏領袖佛州會晤！川普：是否終戰「幾週內」見分曉
據《南華早報》報導，2國領導人於28日下午稍晚，在川普位於美國佛州（Florida）的私人莊園海湖莊園（Mar-a-Lago）會晤後，共同出席記者會。川普表示，是否能成功達成終戰談判，「幾週內」就能見分曉，「如果一切進行得非常順利，可能就是幾週；如果進展不佳，那就會更久。」...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 1
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 3
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 18
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 4
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 15 小時前 ・ 17
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
批賴清德「國家詐騙隊長」民眾黨限24小時道歉「否則明將提告」
賴清德總統日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪，並於昨晚首播；面對藍白提彈劾案，賴稱令人費解，批評在野公開讚賞俄羅斯總統普丁非獨裁者、擁抱中共國家主席習近平，卻要彈劾民選總統。對此，民眾黨主席黃國昌29日痛批，民眾黨何時讚賞普丁非獨裁者、擁抱習近平？限賴清德24小時內道歉，否則將於明早對賴提出民事告訴。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 113
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 21
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 74
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 251
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 45
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 128