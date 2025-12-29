巴拿馬運河入口中式牌坊敏感時機突遭拆 再掀外交政治風暴

就在巴拿馬運河相關港口出售案正在進行的敏感時刻，《法廣》報導，位於巴拿馬運河太平洋入口附近的一座中式牌坊，日前在地方政府下令下遭到拆除。由於該地點具高度戰略象徵意義，加上該牌坊被認為是中巴友誼的象徵，這起事件發生之際，正值美國試圖降低中國在巴拿馬運河周邊影響力之時，立刻讓外交與政治風暴再度擴大。

《法廣》報導指出，遭拆除的建築為一座中國傳統牌坊，建於2004年，座落於橫跨運河的美洲大橋附近觀景點，黃瓦紅柱外觀醒目，長年被視為當地地標之一，也被稱為象徵巴拿馬與中國友誼的紀念設施。

當地市政府拆除行動引發巴國總統不滿

此次拆除行動由阿賴漢(Arraiján)市政府下令執行。市府表示，牌坊結構出現損壞，經評估後認定存在公共安全風險，因此決定予以拆除，並動用重型機械進行作業。

不過，巴拿馬總統穆利諾(José Raúl Mulino)隨後公開表達不滿，痛批此舉「毫無正當理由」，形容為「野蠻且不可原諒的非理性行為」，並已要求相關單位立即展開調查。

中國駐巴拿馬大使徐學淵也前往現場查看，並指這一天對約30萬名華裔巴拿馬人而言是「黑暗的一天」，對兩國友誼遭受衝擊表達深切痛心，並強調歷史將記住這一事件。

未事先溝通即拆 中國大使稱「黑暗的一天」

據了解，除牌坊主體外，現場兩座石獅雕塑亦遭拆除，一座方尖碑則暫時保留。

這座牌坊是為了紀念華人抵達巴拿馬150周年，並表彰華人對運河及國家建設的貢獻，當地華人社群於2004年在運河邊所建立的中巴公園和紀念碑以及牌坊，據《香港商報》報導，拆除行動未事先通知，也未有溝通，因而引發當地華人社團強烈反對與反彈。

外界分析指出，此事件發生時機格外敏感。自從美國總統川普重返白宮後，多次指稱巴拿馬運河受到中國影響，並揚言重新掌控這條具高度戰略價值的航道，理由是香港企業長江和記實業透過特許經營，掌握運河太平洋與大西洋兩端港口的營運。

巴拿馬運河全長約80公里，承擔全球約5%的海運貿易量，美國與中國皆為主要使用國。該運河自1914年至1999年間由美國管理，其後正式移交巴拿馬。

在美方壓力下，長江和記日前已同意，將其經營的兩座港口碼頭出售給由美國投資機構貝萊德(BlackRock)領軍的財團；中方則要求必須由中企參與，並由中國航運集團中遠集團參與貝萊德等集團的港口收購案，甚至要求必須擁有主導權，近期傳出貝萊德等集團正在考慮是否放棄港口收購案。