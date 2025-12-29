巴拿馬運河入口處中巴友好牌坊遭拆 大陸憤怒要求究責
法新社報導，位在巴拿馬運河入口處附近的一座紀念中國大陸對巴拿馬運河所作貢獻的公園及紀念碑，突然在當地時間27日遭到拆除，這項行動遭到中國大陸嚴格批評，並要求巴拿馬當局進行徹底調查。（葉柏毅報導）
據報導，被拆除的建築是一座黃瓦紅柱的中式牌坊，坐落在美洲大橋觀景台旁。下令拆除的是位於運河入口區域的阿萊漢市政府。根據市府聲明，牌坊因為出現結構性損壞，存在「安全風險」，因此決定拆除。
不過，巴拿馬總統穆里諾隨後公開譴責阿萊漢市政府的這項決定，稱拆除行為是「毫無正當理由的野蠻行徑」，並要求相關單位，就這次拆除事件展開調查。
此外，大陸駐巴拿馬大使館也發表聲明，痛批阿萊漢市政府未事前通知、也未事先與華人社團溝通，不顧現場華僑華人代表反對，悍然強行拆除中巴公園及中巴友誼紀念碑。大使館方面表示，這不僅粗暴踐踏巴拿馬30萬華僑的集體感情，也嚴重傷害了中國人民對巴拿馬人民的友好情誼。大陸駐巴拿馬大使徐學淵也表示，對兩國友誼遭受衝擊，感到「深切痛心」，還說「歷史將會記住這一刻」。
