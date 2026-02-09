巴拿馬運河加通湖水位達上限啟動洩洪 航運營運全面恢復

根據英國航運相關網站引述，巴拿馬運河管理局宣布，由於加通湖（Gatun Lake）水位達到最高營運水準，已於本（二）月六日啟動加通壩（Gatun Dam）預防性洩洪作業。此舉象徵運河水情由二○二三年至二○二四年間嚴重乾旱、限制航運通行情況，出現明顯反轉。

巴拿馬運河管理局指出，加通湖水位在連日豪雨及支流水量增加影響下，升至八十八點九三英呎；截至二月七日仍維持在八十八點九英呎，明顯高於近五年二月份平均八十五點三英呎，因此決定進行預防性排水，以確保設施安全，並降低上下游社區風險。

巴拿馬運河管理局表示，洩洪措施主要在保護運河基礎設施，同時降低加通水利系統周邊地區可能面臨的水患風險。

目前水位充足與之前情況形成強烈對比。二○二三年至二○二四年間，受強烈聖嬰現象引發的乾旱影響，巴拿馬運河長時間低於設計運能運作，每日通行量一度降至僅二十四艘船舶，允許最大吃水也降至四十四英呎以下。

回顧水位變化，二○二三年八月加通湖水位曾低至七十九點六英呎；至二○二四年八月回升至八十五英呎，接近該月五年平均水準。隨著氣候轉為反聖嬰帶來降雨，運河目前已恢復正常運作，維持設計標準約每日三十六艘通行量，及新巴拿馬型船閘最大吃水五十英呎。

目前允許最大吃水為：新巴拿馬型船舶五十英呎、巴拿馬型船舶三十九點五英呎。

運能恢復也帶動財務表現改善，二○二五財政年度，巴拿馬運河向國庫繳交二十九億六千五百萬美元盈餘；全年營收約五十七億美元，較前一年增加十四點四％，船舶通行量年增十九點三％，達一萬三千四百零四艘。

該年度每日平均通行量為三十三艘，高於乾旱影響前一年的二十七艘；同時，巴拿馬港口貨櫃處理量亦成長三點六％，達九百九十萬TEU。

巴拿馬總統穆里諾表示，運河在充滿挑戰一年中仍成功維持運作，並恢復產能，再次展現巴拿馬面對氣候變遷與複雜挑戰的應變能力。