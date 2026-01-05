巴拿馬運河慶祝移交26週年 成全球航運關鍵戰略樞紐

根據英國航運相關網站表示，為慶祝巴拿馬運河移交二十六週年，由巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority, ACP）主辦的慶祝活動於今（二○二六）年一月初舉行，紀念巴拿馬運河（Panama Canal）自一九九九年十二月三十一日完成從美國移交巴拿馬，彰顯這條連接太平洋與大西洋國際海運要道，在巴拿馬主權下管理與營運的成功典範。

巴拿馬運河移交不僅是宣示該國主權，也凸顯巴拿馬在管理全球最具戰略意義的航運路線的能力。移交二十多年後，運河仍是巴拿馬國家發展的支柱，為國家經濟、民眾福祉及全球海運與貿易帶來實質利益。

在過去二十六年間，巴拿馬運河管理局推動多項建設，其中包括：

一、擴建工程成果明顯：二○一六年運河擴建完工，大幅提升通航能力，使更大型貨櫃船得以通行，增強運河在全球商業航運競爭地位。二、強勁經濟貢獻：自一九九九年起，巴拿馬運河管理局已向巴拿馬國庫累計轉移超過三百一十二億巴波亞（巴拿馬幣），在歷史上創下新高，對國家經濟建設與社會發展提供重要支撐。

三、未來戰略部署：在二○二五年提出未來十年發展路線圖中，巴拿馬運河管理局設定包括打造能源走廊（Energy Corridor）、推動港口效能提升，及建立水資源保護系統等多項策略目標，致力強化運河在全球貿易中的動能角色。四、創新與永續承諾：管理局持續推動水資源優化使用、減排措施及提升氣候變遷抵禦能力等永續方案，以確保運河長期穩健運轉。

五、流域保護與社區參與：運河流域各項保護與社區發展計畫亦穩步推進，兼顧生態維護與周邊居民生活品質改善。

巴拿馬運河管理局表示，展望未來，將持續致力於巴拿馬的整體發展，鞏固運河作為服務國家利益與全球貿易的戰略平台地位，開啟在巴拿馬主導下的重要新篇章。

巴拿馬運河自一九九九年移交以後，已成為全球商船往來不可或缺的核心通道，每年支撐龐大的國際物流與貿易活動。