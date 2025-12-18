巴拿馬運河2025財年上繳國庫近30億美元

根據英國航運相關網站表示，在通行量明顯回升與水位恢復正常情況下，巴拿馬運河於二○二五財政年度繳出亮眼成績。巴拿馬運河管理局（ACP）表示，近日已向巴拿馬國庫撥付二十九億六千五百萬美元，金額來自該財政年度營運盈餘、通行噸位費及公共服務相關收入。

撥款儀式於科隆省（Colon Province）運河船隊與設備管理維修處舉行，由巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）親自接受款項，並由十名運河員工代表全體工作人員完成移交，象徵對運河勞動力的肯定。

巴拿馬運河管理局說明，此次撥付金額中，約二十三億七千二百萬美元為營運所產生的經濟盈餘，五億九千一百萬美元來自通行噸位費，另有約二百萬美元為公共服務項目款項，相關財務報表已於二○二五年九月三十日止的財政年度完成核准。

運河財務表現明顯改善，主要受惠於前一年乾旱情勢解除。隨著運河湖泊水位回復正常，全年得以維持五十呎吃水標準，即使在乾季期間也未受到明顯影響。二○二五財年平均每日通行船舶數達三十三艘，明顯高於受強烈聖嬰現象影響的前一年度，每日僅約二十七艘的水準。

數據顯示，二○二五財年運河總收入約五十七億美元，較前一年成長約十四點四％，全年船舶通行艘次年增約十九點三％，達一萬三千四百零四艘。其中，貨櫃船與液化石油氣運輸成為主要成長動能，散裝船市場也持續復甦；但受全球航運市場環境影響，液化天然氣運量未達原先預期。

巴拿馬運河管理局指出，這筆對國庫的貢獻，反映數以千計員工日復一日投入，確保運河安全且高效率運作。穆里諾總統也肯定運河團隊在充滿挑戰的一年中所展現的韌性，並指出這再次證明巴拿馬人民有能力因應並克服包含氣候變遷在內的複雜挑戰。

此次撥款儀式是首次於科隆省舉行，巴拿馬運河管理局強調，該筆款項充分展現全體員工的努力與承諾，並將持續為巴拿馬整體經濟與社會發展做出貢獻。