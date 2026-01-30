巴拿馬高院裁定長和運營巴拿馬運河港口條款違憲 重創出售計畫、股價跌逾5%

巴拿馬最高法院當地時間周四晚間宣布，香港長江和記實業有限公司旗下子公司巴拿馬港口公司（PPC）持有的巴拿馬運河港口合約違反憲法，裁定合約無效。 圖 : 翻攝自 X @thepanamacanal

[Newtalk新聞] 巴拿馬最高法院宣布，香港長江和記實業有限公司旗下子公司巴拿馬港口公司（PPC）持有的巴拿馬運河港口合約違反憲法，裁定合約無效。此一判決為長和多年來出售巴拿馬運河港口的計畫蒙上不確定陰影，也引發市場震盪。

根據《彭博社》報導，受消息影響，長和周五在香港交易所股價一度下跌5.7%，創下四個月以來最大盤中跌幅。長和在聲明中表示，尚未收到正式裁決通知，裁決結果與公司在巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港的合法經營框架不符，將保留包括法律訴訟在內的所有權利，並呼籲與巴拿馬政府協調，避免營運中斷。

中國外交部發言人郭嘉昆在例行記者會上表示，中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

長江和記實業自1997年起經巴拿馬政府批准，特許經營巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港及克里斯托瓦爾港各25年，並於2021年依自動續約條款延長至2047年。巴拿馬審計長去年曾對合約延長提起訴訟，指控合同延期造成巴拿馬超過10億美元稅收損失，且港口公司未取得必要批准。

此次裁決使長和出售港口資產計畫面臨挑戰。該集團原計畫將包括巴拿馬兩港在內的43個海外港口資產出售給以義大利億萬富豪詹路易吉·阿蓬特旗下Terminal Investment Ltd.及美國貝萊德牽頭的財團。為爭取中國監管批准，長和去年已邀請中國遠洋海運集團加入買方聯盟。

外界分析認為，此次裁決凸顯地緣政治因素在港口經營中的影響。法國外貿銀行高級經濟學家Gary Ng指出，巴拿馬裁決反映了安全與政治考量將持續影響美中關係，可能迫使各國審查基礎設施的外資持有權。彭博行業分析師Denise Wong則表示，雖然巴拿馬港口在長和海外港口吞吐量中占比不到10%，出售計畫仍可能完成大部分資產剝離，但交易估值與收益將受影響。

巴拿馬歷來也曾收回私營企業的公共基礎設施特許經營權。去年，一家中國公司因未按規定在政府批准地塊建港而失去土地使用權。市場分析指出，巴拿馬港口經營前景將充滿不確定性，是否重啟招標及法律框架重組，都將影響長和與國際財團的後續交易。

