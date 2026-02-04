巴拿馬高院裁運河港口營運違憲 香港長和要求依ICC規則國際仲裁

香港長江和記實業有限公司今（4）日表示，旗下巴拿馬港口公司已正式對巴拿馬政府提起國際仲裁程序，此前巴拿馬最高法院裁定撤銷其在巴拿馬運河兩處港口的營運許可，相關法律爭議恐將延續數年。 圖:翻攝自和記港口官網

[Newtalk新聞] 香港長江和記實業有限公司今（4）日表示，旗下巴拿馬港口公司已正式對巴拿馬政府提起國際仲裁程序，此前巴拿馬最高法院裁定撤銷其在巴拿馬運河兩處港口的營運許可，相關法律爭議恐將延續數年。

根據《路透社》報導，巴拿馬最高法院上週裁決指出，長和旗下公司所持有的港口營運合約涉及獨家特權與稅收豁免安排，違反憲法規定，因此判定合約無效。此舉立即對長和經營近30年的巴爾博亞港與克里斯托瓦爾港投下震撼彈。

長和向香港聯交所提交聲明強調，董事會「強烈反對巴拿馬的決定和相應行動」，並表示將持續諮詢法律顧問，保留採取進一步本地與國際法律行動的權利。截至目前，巴拿馬政府尚未對仲裁行動作出正式回應。

多名法律與政治風險專家指出，此類國際仲裁程序通常曠日費時，加上案件牽涉中美地緣政治敏感神經與跨國商業安排，審理期可能長達數年。Karas So LLP與Mishcon de Reya合作的管理合夥人Jason Karas表示，此案凸顯國際貿易、地緣政治與法律體系之間的連動關係正持續加深。

新加坡國立大學政治學副教授張嘉彥分析指出，即使仲裁結果出爐，是否執行仍取決於國家意願，「巴拿馬理論上可以選擇不遵守裁決」。他認為，長和此舉部分目的也在向股東展現已盡最大法律努力，同時對北京與香港方面釋出立場訊號，以降低在中美關係緊張背景下承受的政治壓力。

事件同時衝擊長和原訂規模達230億美元的全球港口業務出售計畫。該交易由貝萊德與地中海航運公司（MSC）主導，巴拿馬運河兩端港口被視為核心資產。消息人士透露，中遠集團有意作為中國主要戰略投資者加入財團，但持股比例問題成為談判卡點。

儘管法院裁決為交易增添不確定性，部分法律界人士認為，即便排除巴拿馬兩港，整體港口資產出售案仍可能推進。紐約大學法學院兼職教授溫斯頓·馬指出，裁決反而讓兩港法律地位更加明確，從法律角度看，後續資產重組與補償主張路徑更清晰。

中國官方已就裁決公開表態，批評判決「荒謬」、「可恥且令人悲傷」，並警告巴拿馬將付出沉重代價。部分美國國會議員則對判決表示歡迎，稱其為「美國的勝利」。美國總統特朗普近期亦再度呼籲，在中國影響力擴大的情況下，美方應「收回」巴拿馬運河主導權。

為避免港口運作中斷影響全球航運，馬士基集團旗下APM Terminals Panama已表態，願意暫時接手營運兩座碼頭作為過渡安排。

受消息影響，長和股價週三早盤上漲約2%，同期恆生指數下跌0.4%。

